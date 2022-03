Gabo Usandivaras recordó la noche previa a la muerte de su hermana: “Algo me decía que me mantenga despierto”

Luego de la muerte de su madre y de su salida del Bailando por un sueño (eltrece), Gabo Usandivaras decidió que lo mejor para él era irse del país. Armó las valijas y se fue a recorrer el resto del continente. Pasó por Estados Unidos, se instaló en México y, en el medio, realizó todo tipo de trabajos desde modelaje hasta desempeñarse en una granja de marihuana. En sus redes se lo podía ver mejor que nunca, pero la felicidad duró poco: a finales de diciembre de 2021 recibió la noticia de que su hermana se había quitado la vida. Luego de un par de meses, el bailarín habló del hecho por primera vez en la televisión.

Gabo Usandivaras habló sobre la muerte de su hermana

Tras confirmar la noticia, Gabo Usandivaras le dedicó múltiples mensajes a su hermana a través de las redes sociales. Sin embargo, esta fue la primera vez que se sentó en un estudio de televisión para charlar sobre el tema. Así, cara a cara con Flor de la V -quien, además de ser su amiga, es la conductora de Intrusos (América)- detalló cómo fueron las últimas horas de Giselle y compartió una emotiva reflexión sobre la muerte.

“Yo estaba en Los Ángeles, tratando de saber qué iba a hacer, no sabía bien qué quería de mí, y ese día mi hermana entró en una depresión repentina. Estuvimos todo el año de la pandemia sin poder compartir el duelo de la vieja juntos y nos reencontramos para las fiestas en México, donde nos destinamos en un viaje de 70 días juntos, hermoso. Esa fue la última vez que estuve con ella físicamente”, comenzó.

“Hasta el día anterior yo no noté nada. Sin querer explayarse tanto de su vida privada, porque siempre fue muy reservada, tenía sus dolores y sus cosas. El duelo de mi madre lo empezó a procesar en ese momento, una pandemia que a muchos los afectó un montón, la forma en la que se llevó la pandemia en Argentina fue muy violenta para todos”, agregó, junto a una severa crítica en contra de como el gobierno manejó la situación epidemiológica.

Las luchas internas que enfrentaba Gisella solo se vieron aumentadas por el complejo contexto. “Mi hermana al mismo tiempo se cansó de remar como un argentina en un proyecto, su casa en construcción, su trabajo, 20 mil cosas, y decidió desencarnar en esta vida y cortar con este plano”, explicó Usandivaras.

A continuación, recordó con mucho dolor las últimas interacciones que tuvo con su familiar. “La noche anterior no me podía dormir y algo me decía que me mantenga despierto, yo estaba pasado de rosca. Me empecé a preguntar qué era lo que me pasaba, sentía que no era simplemente insomnio, era algo raro. Percibo a mi hermana, veo de escribirle y la hora de conversión Argentina - Los Ángeles era muy temprano acá, así que esperé que sea la mañana y me comuniqué con ella. Se estaba yendo a ver a un cliente, después hablamos al mediodía y ella ya estaba en crisis”, detalló.

En ese sentido, continuó: “La acompañé todo el tiempo con mensajes, tratando de llamarla. En el instante que me dijo ‘estoy cansada, ya no quiero vivir más’, yo lo entendí literal. Mil veces usamos el ‘no aguanto más, me quiero matar’, pero esa vez no hubo una aseveración de nada, yo lo entendí absolutamente. Y desde allá me desesperé, busqué sus amigos, primos para que la acompañaran. Pero mi hermana siempre fue determinante en su vida y esto lo tomó de la misma manera”.

Asimismo, contó que Giselle le envió una carta por WhatsApp y que, al poco tiempo, su prima le avisó que la joven de 30 años se había quitado la vida. En ese momento, Flor de la V le preguntó si en el texto le pedía disculpas. “No tenía que hacerlo, yo sigo sintiendo la compañía de mi hermana, tengo una forma de vivir la muerte y las transiciones de otro lugar”, respondió.

Aunque poder adaptarse a la idea de que ese ser tan querido partió, Gabo explicó que, para él, ni su hermana ni su mamá están ausentes. Por el contrario, afirma que tiene la certeza de que ambas lo acompañan y lo guían desde otro plano.