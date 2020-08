La famosa cantante peruana confirmó la noticia; su hermano falleció en julio tras también haber contraído el virus

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2020 • 15:51

La popular cantante peruana Judith Bustos, más conocida como "La Tigresa del Oriente", confirmó que dio positivo de coronavirus. Su jefa de prensa añadió que la cantante está aislada desde hace una semana y transcurriendo la enfermedad en su casa.

"Estoy mal, no puedo hablar", le expresó la intérprete al diaro La República, donde confirmó la noticia. "Sí, tengo coronavirus. Ahorita estoy mal, me duele la cabeza. Estoy en cama, pero gracias a Dios con todos los cuidados del caso. Pese a mi edad, me siento fuerte, sé que saldré adelante, voy a vencer el coronavirus, soy una mujer guerrera y siempre he salido adelante en la vida", manifestó.

La artista de 74 años relanzó recientemente su hit "Un nuevo amanecer", con el objetivo de concientizar a sus coterráneos acerca de la importante de cuidarse ante el avance de la pandemia. Por otro lado, en su cuenta de Instagram también pidió que se tomen los recaudos necesarios.

El tema de La Tigresa del Oriente sobre el covid - Fuente: YouTube 02:06

Video

"Hay que tomar conciencia que es una pandemia y que ya cobró muchas vidas en el mundo. No es un juego: con seguridad, con precaución, tomemos las palabras sabias de nuestro presidente [Martín Vizcarra]. Lo que dijo es 'quédate en tu casa y lávate las manos'", señaló la artista, quien tuvo un breve paso por nuestro país en 2017 cuando formó parte del reality "Bailando por un sueño", conducido por Marcelo Tinelli, donde fue la primera eliminada del certamen.

La muerte de su hermano

La Tigresa del Oriente pidió que la gente tome conciencia ante la pandemia de coronavirus 01:10

Video

Por otro lado, la Tigresa también aludió a la muerte de su hermano, quien contrajo coronavirus el mes pasado. "Mi hermanito que vive en Iquitos, lamentablemente falleció hace poco más de un mes por el Covid-19; con él compartí muchas cosas antes de la cuarentena", le reveló Bustos a la radio La Karibeña.

"Cuando empezó el aislamiento social obligatorio, ya no supe nada de él, hasta hace poco que me enteré de su partida. No pude despedirme de él, eso me apena. Lamentablemente estamos lejos y soy parte de la población vulnerable y no podía arriesgarme en viajar, pero siempre lo llevaré en mi corazón", concluyó.