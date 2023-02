La tragedia familiar de Sharon Stone: su hermano menor murió súbitamente, a los 57 años

escuchar

Sharon Stone está enfrentando otra dura tragedia familiar. En las últimas horas, la actriz perdió a su hermano Patrick Stone, quien falleció repentinamente el domingo en Pensilvania, a los 57 años.

Según comunicó el sitio TMZ, el hombre sufrió una muerte súbita debido a un problema cardíaco, producto de una enfermedad congénita. Al intentar comunicarse con uno de los representantes de la estrella de Bajos Instintos, este optó por no responder a la solicitud de comentarios hecha por los medios norteamericanos.

Según el medio, la viuda de Patrick, Tasha Stone, compartió la noticia con sus amigos a través de sus redes sociales. “ Siento como si me hubieran arrancado el corazón del pecho. Patrick se fue para estar con nuestro dulce River... No sé qué más decir, él era mi mundo ”, expresó con dolor la mujer. River era el hijo de 11 meses de Patrick y Tasha que falleció en agosto de 2021, luego de que sus órganos comenzaran a fallar. “No estoy segura de cómo se supone que será la vida sin mi marido a mi lado y, sinceramente, no quiero, pero seguiré, por supuesto”, escribió Tasha. “Solo espero que siempre permanezcas a mi lado cuidando de Hunter, Kaylee y de mí”, continuó.

“ Hasta que nos volvamos a ver, siempre te llevaré a ti y a nuestros maravillosos -y algunos no tan maravillosos pero igual de importantes- recuerdos cerca de mi corazón y los tendré siempre presentes. Te quiero, amor. Mi único deseo en medio de todo esto es que ahora al menos River tenga a su papi con él y espero que los dos lo estén pasándola lo mejor posible ”, culminó.

La tristeza de Stone tras la muerte de River

A comienzos de septiembre de 2021, Stone compartió un mensaje en Instagram en el que simplemente decía el nombre de su sobrino, River William Stone, y las fechas de su nacimiento y su fallecimiento: “8 de septiembre de 2020 - 30 de agosto de 2021″.

Junto a la publicación, la actriz subió un video de River, donde se lo ve jugar sonriente. Días antes del trágico desenlace, Stone había dejado Venecia, donde trabajaba en un anuncio para Dolce & Gabbana, para volver a Estados Unidos para estar cerca de su sobrino, que estaba por cumplir un año.

Sharon Stone informó dio la triste noticia de la muerte de su sobrino y ahijado Rier a través de sus redes sociales Captura Instagram / sharons

Al mismo tiempo, una foto en el perfil de Instagram de la actriz había causado conmoción: mostraba al niño entubado en la cama. “Mi sobrino y ahijado River Stone fue encontrado en su cuna con una falla orgánica total”, comenzó la actriz en la publicación . “Por favor, recen por él. Necesitamos un milagro” , sumó.

En ese momento, la protagonista de numerosas películas no había dado mayores detalles sobre el tipo de enfermedad que padecía su sobrino, aunque después se conoció que tuvo una falla multiorgánica. Los usuarios que vieron su publicación especularon con el Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-C, por sus siglas en inglés), una afección grave y poco frecuente, que podría estar vinculada al Covid-19.

River Stone era hijo de Patrick Stone, hermano de Sharon. Cuando el niño llegó al mundo, ella se mostró feliz en sus redes sociales y dio la bienvenida al nuevo integrante de la familia. “Miren quién se va a casa: River William Stone, mi hermano Patrick y el nuevo bebé de su esposa Tasha”, había anunciado a sus seguidores en aquel momento.

