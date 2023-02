Todo sobre el show de Rihanna en el Super Bowl: curiosidades, secretos y la gran revelación

Los detalles del espectacular regreso de la estrella del pop

Pasaron siete años desde que lanzó su último un álbum. Cinco años desde su papel en Ocean’s Eight: las estafadoras -donde compartió elenco con actrices de la talla de Anne Hatheway, Sandra Bullock y Cate Blanchett. Cuatro años desde su participación en la película musical Guava Island de Donald Glover. Y estuvo seis años sin pisar un escenario , pero para alegría de todos sus fans, Rihanna protagonizó un impactante espectáculo ayer en el medio tiempo del Super Bowl, anunció su segundo embarazo y se maquilló en escena con su exitosa línea de cosméticos Fenty Beauty .

De todas maneras, la artista norteamericana durante todo este tiempo logró mantenerse en lo alto de los titulares, ya que además en 2022 sumó el título de “madre” a su identidad como cantante, actriz y experta en negocios, cuando ella y el rapero A$AP Rocky le dieron la bienvenida a su primogénito en mayo del año pasado.

Rihanna deslumbró ayer en el Super Bowl

En el partido que enfrentó a los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles (38-35), vestida con un mono de un rojo intenso de Loewe y acompañada por decenas de bailarines vestidos de blanco, la cantante revivió sus mayores éxitos en un espectacular escenario conformado por pasarelas voladoras. La silueta de la cantante, que acarició su vientre mientras las cámaras inmortalizaban el arranque del show no precisaba ningún otro anuncio oficial, los comentarios inundaron las redes sociales y poco después de finalizar los 13 minutos de intermedio, su representante confirmaba a The Hollywood Reporter que Rihanna está esperando su segundo hijo.

Rihanna prendida fuego

Rihanna espera su segundo hijo junto al rapero A$AP Rocky TIMOTHY A. CLARY - AFP

Rihanna comenzó el set de forma provocativa con “Bitch Better Have My Money” desde una plataforma muy por encima del campo, flanqueada por otras plataformas con bailarines sobre ellas. En las mismas, varios bailarines vestidos de manera idéntica y coreografiados por Parris Goebel, se movían sincronizados recordando los momentos finales de la actuación de medio tiempo del Super Bowl 2021 de The Weeknd.

Rihanna comenzó el set de 13 minutos de forma provocativa con “Bitch Better Have My Money” TIMOTHY A. CLARY - AFP

La cantante se lució con un mix de sus mayores éxitos pasando por “Where Have You Been”, “Only Girl (in the World)”, “Work”, “We Found Love”, a veces interpretando solo unas estrofas de cada una. Después de un fragmento de la canción de DJ Khaled con Rihanna “Wild Thoughts”, “Pour It Up” y el remix de “Rude Boy”, fue el turno de “All of the Lights” y “Run This Town” de Jay Z. El set concluyó con dos de sus mayores éxitos: “Umbrella” y “Diamonds”, mientras la plataforma ascendía nuevamente y Rihanna agradecía a la multitud desde el cielo del estadio.

El set concluyó con dos de sus mayores éxitos, “Umbrella” y “Diamonds” ANGELA WEISS - AFP

Un especial homenaje

Entre las curiosidades de la noche está el abrigo maximalista con el que Rihanna cerró su show, una especie de manto protector para despedirse del escenario, que perteneció a su amigo André Leon Talley, el reconocido editor de moda de la revista Vogue. De esta manera, la estrella pop sorprendió rindiéndole homenaje a uno de los referentes más grandes de la moda y a la amistad que los unía.

No faltó ningún famoso

Entre las celebridades que asistieron al partido y vieron el espectáculo de Rihanna en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, estaban Bradley Cooper, Paul McCartney, LeBron James, Jason Derulo, Billie Eilish y Adele. La modelo Cara Delevingne llevaba una camiseta, muy comentada también en redes sociales, donde se podía leer el mensaje: “El concierto de Rihanna está interrumpido por un partido de fútbol”.

La maternidad la razón detrás de su show: antes y después

El pasado jueves, mientras presentaba ante la prensa este espectáculo que ven cada año más de 100 millones de personas, la cantante explicaba que fue precisamente la maternidad la experiencia que la animó a aceptar el desafío de ser la estrella invitada de la final de la NFL. “Cuando te convertís en madre, pasa algo especial y sentís que sos capaz de hacer cualquier cosa”, declaró en una conferencia. Rihanna devolvió la música pop al descanso del Super Bowl tomando el relevo de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, que fueron los artistas invitados en la pasada edición.

Rihanna durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 57 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 12 de febrero de 2023, en Glendale, Arizona. (Foto AP/David J. Phillip)

Las mujeres facturan...

Los años que se mantuvo alejada de los escenarios y sin lanzar discos nuevos, dedicó su tiempo a su empresa de maquillaje. Una actividad que la convirtió en una de las mujeres más acaudaladas del mundo, en 2021 la Revista Forbes publicó que Rihanna posee una riqueza de 1700 millones de dólares, lo que la convierte no solo en la artista más rica del mundo sino también en la s egunda mujer más rica del mundo del espectáculo, después de Oprah Winfrey . Y ahora coronó su tan esperado regreso al mundo de la música en uno de los eventos más codiciados por la televisión para darle visibilidad a sus cosméticos utilizando sus productos en vivo.

Rihanna maquillándose en el SuperBowl

Una de los mayores aciertos de su negocio fue el de ofrecer productos en una amplia gama de colores -la base se ofrece en 50 tonos, incluidos los tonos más oscuros que suelen ser más difíciles de encontrar y además, la empresaria se encargó de que quienes modelan en sus publicidades sean un grupo diverso de personas.

