La sorpresiva renuncia de Nati Jota a Luzu TV: “Es un ciclo que se terminó para mí”

Este lunes por la mañana, los seguidores de Nadie dice nada, el ciclo que Nicolás Occhiato conduce por Luzu TV, se sorprendieron con una inesperada noticia: Nati Jota, una de las integrantes del equipo, abandona el programa. Ante el asombro de sus propios compañeros, la influencer explicó los motivos.

“No es un chiste. Vamos a contextualizar la situación porque esto no se lo espera nadie. Nosotros tampoco. Pasó ahora, en este último tiempo. Yo también estoy nervioso, eh, pero porque no sé cómo manejarlo... Pero es una realidad”, dijo el conductor del ciclo dándole la palabra a su compañera.

Entonces, Nati Jota tomó la palabra y le anunció a la audiencia las razones por las que decidió dejar el matutino que hace unas semanas le dio un Martín Fierro Digital. “ Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada! ”, confesó mientras se ponía la mano en el pecho para sentir sus palpitaciones.

Finalmente, después de tanta intriga, la panelista rompió el silencio: “ Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie dice nada, en Luzu. Ya lo saben todos los que están acá. Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado. Es un salto a no sé donde ”, aclaró ante las posibles especulaciones sobre su destino laboral.

“Se me plantó esta idea y empecé a sentir que no estaba dando mi cien quizás, y no me parecía justo para el proyecto por todo lo que me dio, lo que significa y tampoco para mí misma”, agregó antes de revelar lo que significó esta plataforma de streaming para su carrera.

“Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir. Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón ”, le confesó cara a cara a sus compañeros que no podían disimular su asombro.

A pesar de que reconoció que le “re cuesta” irse de la productora, Nati Jota advirtió que su decisión se debe a sus ganas de seguir creciendo: “ Como Nico dijo el otro día, ya no somos esa generación que se queda 20 años en el mismo lugar, tenemos inquietudes ”, indicó.

En enero, fue Cande Molfese quien anunció su salida de Antes que nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco junto a Mica Vázquez y “El Trinche” en Luzu TV. “Como hay muchas preguntas sobre esto, voy a responder una. Necesito tiempo. No, en serio, necesito que me den tiempo, porque este rumor existe, y este rumor no es un rumor, es una verdad. Pero falta y necesito que me den tiempo para contarles realmente qué me voy a hacer, dónde me voy a hacerlo, por qué me voy, todo lo que transité para tomar esta decisión”, explicó ante la pregunta de una seguidora sobre su eventual salida de la señal.

“Fue una de las decisiones más difíciles que tomé en mi vida. Entonces, como ya están diciendo medio cualquier batata, prefiero esperar el momento de poder contárselos yo, en el mejor espacio que pueda ser, que es Luzu básicamente. Pero quiero decirles que está todo bien, que todo es con amor y que es por una gran oportunidad para mí, que lejos está de lo que piensan que es, pero hay bastante tiempo para que se enteren. Pero lo quiero hacer en el programa, como tiene que ser” finalizó sembrando aún más inquietud en sus seguidores.

La reacción de sus seguidores en Twitter

Inmediatamente, los seguidores de Nadie dice nada se hicieron eco de la noticia y se volcaron a Twitter, mostrando su descontento por la salida de Nati Jota a través de memes. “No va a ser lo mismo sin Nati Jota”, escribió una usuaria junto a una imagen de Coti, la ex participante de Gran Hermano, llorando en su cama mientras otra ejemplificaba con una imagen de Holder cómo mirará al reemplazo de la influencer.

