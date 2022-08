La última foto de Anne Heche y el crudo testimonio de quien la tomó por casualidad: “No la apoyé lo suficiente”

El pasado 5 de agosto, Anne Heche se despertó en su casa y arrancó con su rutina diaria sin saber que esa misma mañana sufriría un accidente que días después acabaría con su vida. A través de una foto publicada en Instagram, se pudo conocer cómo fueron las últimas horas de la actriz y qué hizo minutos antes del choque.

La última imagen de la estrella, que tenía 53 años, fue capturada por el dueño de una peluquería de Los Ángeles. Se trata de una selfie que se tomaron juntos en el local después de que ella comprara una peluca pelirroja. En la fotografía se la ve a cara lavada y con una enorme sonrisa en su rostro .

“ Hoy conocí a Anne Heche y me compró una peluca pelirroja. Todo muy random. Amo Venice Beach ”, escribió el dueño de Glass Hair, una peluquería de la zona, junto a la postal que en las últimas horas se volvió viral. La publicación fue hecha ese mismo 5 de agosto a las 10.35 de la mañana, 20 minutos antes del accidente que terminaría con la vida de la actriz.

En una entrevista que dio hace unos días para el sitio TMZ, el dueño del local se mostró conmovido por el fatal accidente y expresó su dolor por no haber podido ayudar a la estrella. “Siento que podría haber hecho algo más, como si el universo la hubiera enviado hasta acá para que yo tuviera, de alguna manera, algún impacto en ella. Siento que no hice todo lo que debería haber hecho, como retenerla acá para protegerla”, expresó el empresario.

“ Estoy extremadamente sensible por lo que pasó, porque me está destrozando el corazón. Esta mujer necesitaba ayuda y yo no la apoyé lo suficiente ”, añadió todavía en shock. Además, manifestó su enojo por los rumores que aseguraban que él le había dado cocaína y fentanilo a Heche, sustancias que se encontraron en el cuerpo de la actriz durante los análisis de toxicología. “Hay gente que es agradable, pero hay personas que son simplemente malas”, aseguró. “Nunca he consumido ningún tipo de drogas, yo no hago eso, no soy de esas personas”.

El accidente

Anne Heche instantes antes del accidente TMZ

Heche fue hospitalizada el pasado 5 de agosto después de que el coche en el que viajaba, un Mini Cooper de color azul, se estrellara contra una vivienda en la zona de Mar Vista, en California. Según la policía, el vehículo involucrado en el accidente iba a gran velocidad por una calle residencial y posiblemente chocó contra el cordón de la vereda antes de impactar contra el patio delantero y el inmueble. El incidente provocó un incendio cuya extinción requirió de varias dotaciones de bomberos. Se emplearon 59 dotaciones y necesitaron 65 minutos para contener y extinguir completamente el fuego.

Tras estar varios días internada en terapia intensiva, el domingo 14 de agosto, dos días después de que la familia comunicara que no había esperanzas de vida, la actriz falleció en Los Ángeles. “Anne Heche ha sido desconectada pacíficamente del soporte vital”, dijo el representante de la estrella a la revista People.

Cumpliendo con su última voluntad, los órganos de Heche fueron donados a pacientes en lista de espera. “Anne tenía un gran corazón y conmovió a todos los que conoció con su espíritu generoso”, destacó uno de sus representantes en uno de los comunicados que se difundieron tras conocerse la triste noticia. “Más que su extraordinario talento, vio difundir la bondad y la alegría como el trabajo de su vida. Será recordada por su valiente honestidad y extrañada por su luz”.

Heche fue una de las estrellas de cine más destacadas de Hollywood a finales de la década del 90. Actuó junto a otras celebridades como Johnny Depp (Donnie Brasco) y Harrison Ford (Seis días, siete noches). Recientemente tuvo papeles en las series de televisión “Chicago PD” y “All Rise”.

La actriz estuvo en pareja entre 1997 y 2000 con la famosa comediante Ellen DeGeneres. “Nuestro tiempo juntas fue una hermosa parte de mi vida. No hubiese logrado nada de lo que logré si no me hubiera enamorado de ella”, sostuvo en un episodio de Dancing with the Stars dos años atrás cuando le preguntaron por el romance.

Tras la separación, la estrella se puso en pareja con el camarógrafo Coleman Laffoon, con quien tuvo un hijo. El amor no duró demasiado y el divorcio llegó en 2009, aunque Laffoon le había pedido el divorcio dos años antes. La actriz se terminó por enamorar del actor James Tupper y en 2008 confirmó que estaba esperando su segundo hijo. Diez años más tarde, la pareja anunciaba su separación. En 2001, Anne Heche editó sus memorias y reveló haber luchado durante buena parte de su vida con problemas de salud mental.