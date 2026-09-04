La Universidad de Buenos Aires le otorgó el título de Doctor Honoris Causa a Alejandro Dolina

En la tarde del viernes, la Universidad de Buenos Aires (UBA) le otorgó el doctorado Honoris Causa a Alejandro Dolina, durante un acto realizado en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales, en su sede de la calle Santiago del Estero. Además de la distinción formal se realizó un conversatorio de Alejandro Dolina y Gabriel Rolón.

El acto celebrado al conductor de radio y televisión fue realizado por la resolución que la UBA publicó el último año. Allí, la Facultad de Ciencias Sociales solicitó se otorgue a Alejandro Ricardo Dolina el título de Doctor Honoris Causa.

Dentro de los considerandos, se señala “que Alejandro Dolina es un reconocido escritor, músico, compositor, conductor radial, actor y pensador argentino, distinguido en el ámbito de la cultura, las letras y la comunicación en nuestro país y en el exterior. Que el señor Dolina ha realizado estudios en varias disciplinas, tales como: Letras, Historia y Música. Que ha publicado varios libros, tales como: Crónicas del Ángel Gris y Notas al pie, entre otros. Que ha recibido diversos premios y distinciones, entre los que se destacan: Premio Martín Fierro de Oro 2022; Premio Konex Diploma al Mérito (1991); 4 Premios Argentores; Premio Lector de la Feria del Libro (2013); Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires (2001) y Visitante Ilustre de Montevideo (República Oriental del Uruguay, 2003).Que ha sido homenajeado con el Paseo del Ángel Gris, inaugurado el 11 de agosto de 2014 en Caseros, en honor a su obra y su infancia en ese barrio. Que ha sido conductor de numerosos programas de radio, tales como: La venganza será terrible y El ombligo del mundo. Que se ha desempeñado como creador, guionista y protagonista del ciclo televisivo Recordando el show de Alejandro Molina (2011), así como en varios programas televisivos y películas”.

El laudatio que se preparó para el acto, además de destacar su trayectoria en medios de comunicación, la literatura y la música, se refirió a ese personaje sin par en la cultura popular argentina. Veamos algunos de sus pasajes.

“Con Alejandro Dolina nace una forma de contar”, describió Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. “La venganza será terrible es un programa transgeneracional que lleva más de 40 años al aire, bajo distintos formatos. Llegó a repetirse dos veces durante el mismo día, a salir por canales simultáneos y hoy, en Spotify, la cuenta oficial compite contra la de un ñato que grabó durante años las emisiones y las subió. Es decir: estamos frente a uno de los pocos programas que compiten contra sí mismos en términos de audiencia”, aseguró.

“Dolina, quizás a su propio pesar, ha dejado de ser solamente un hombre. Su nombre se volvió adjetivo, verbo, una forma de retórica argumentativa: ‘A lo Dolina’, ‘Eso es dolinesco’, ‘Eso es doliniano’. Incluso una plaza del barrio de Flores no lleva su nombre sino que va más allá: lleva el nombre de uno de sus personajes. El Ángel Gris. Es el triunfo de la prosa. La demostración de que la ficción puede cruzar la frontera de la página e intervenir sobre la realidad. Y acaso ese sea uno de los mayores reconocimientos que puede recibir un escritor: que sus personajes comiencen a caminar por el mundo sin pedirle permiso. (...) Gracias por haber construido durante décadas un lugar al que millones de personas pudimos entrar, donde todavía cabe la imaginación, el humor, la música, la literatura, el amor, la melancolía y, por supuesto, las palabras”.

Doctorado a las figuras de la cultura

Este tipo de distinciones es cada vez más habitual en distintas casas de altos estudios de la Argentina. Vale recordar que en los últimos años la UBA reconoció con este título a otras figuras de la cultura popular.

En 2024 fue el turno de Mirtha Legrand, que lo celebró con humor: “Yo ya soy una leyenda. La leyenda continúa. Y ahora es una leyenda doctora”, dijo en el cierre de su discurso.

Doctora Honoris Causa Mirtha Legrand, la UBA también le otorgó el título Fabian Malavolta

A mediados de 2025 Charly García fue declarado Doctor Honoris Causa por la Cátedra de Música Popular de la carrera de Artes de la Universidad de Buenos Aires, durante un acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde esa cátedra se impulsó la distinción en junio de ese año, “por su aporte musical y también por el sentido político que han tenido sus canciones en distintos momentos de la historia argentina”.

La Facultad de Filosofía y Letras le entregó el título de Doctor Honoris Causa a Charly García Rodrigo Nespolo

También en 2025, la gran diva del cine nacional, Graciela Borges, recibió el doctorado Honoris Causa en la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA, (FIC.UBA), que se llevó a cabo del 1 al 8 de octubre, distintas sedes de la Ciudad de Buenos Aires.

Carlos “Indio” Solari también recibió la misma distinción (el 15 de mayo de este año, veinte días antes de su muerte) durante un acto que se realizó en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias Médicas.