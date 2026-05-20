Alejandro Dolina: “En el amor no existe el libre albedrío, nadie puede decidir de quién va a enamorarse”.

Alejandro Dolina cumple 82 años este miércoles 20 de mayo. Este día tan especial conmemora a una de las voces más influyentes de la radio argentina, escritor y músico que construyó una trayectoria atravesada por la literatura, el humor y la filosofía.

Alejandro Dolina, un ícono de la cultura popular

Uno de sus éxitos que lo acompañó en su larga vida en los medios de comunicación es La venganza será terrible, el cual, desde hace décadas es su marca registrada, convirtiéndose en un clásico de la cultura popular.

La vida de Alejandro Dolina

Alejandro Ricardo Dolina nació el 20 de mayo de 1944 en Morse, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda y desde temprana edad, mostró interés por la música, la literatura y la historia.

Una vez graduado, cursó la carrera de Derecho pero decidió abandonarla para seguir otros caminos. Hacia la década del 70′ realizó diferentes trabajos junto al guionista Carlos Trillo y empezó a colaborar con la revista Satiricón. Sus publicaciones destacaban por su talento para combinar el actualidad política y la crítica social.

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Tiempo después continuaría su labor en Humor, medio donde desarrolló varios de los relatos y personajes que más tarde formarían parte de su universo literario. En 1972 arribó a la radio, donde participó de Mañanitas nocturnas. Su popularidad llegó con Demasiado tarde para lágrimas, en 1980.

En 1983 llegaría el programa que lo consolidó en la cultura popular, La venganza será terrible. Se trata de un ciclo radial nocturno que continúa al aire, que combina humor, música, historias filosóficas y reflexiones culturales. La recepción del público fue positiva y se convirtió en un clásico de los oyentes.

Alejandro Dolina cumple 82 años CAMILA GODOY/ AFV

Dolina produjo también una extensa carrera literaria con obras como Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma, Bar del Infierno, Cartas marcadas y Notas al pie. Incursionó en la música, a través de espectáculos teatrales y discos de su autoría, con colaboraciones con Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat. El legado de Alejandro Dolina es extenso y diverso, un artista que logró trascender generaciones y continuar en vigencia.

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