Alejandro Dolina: “En el amor no existe el libre albedrío, nadie puede decidir de quién va a enamorarse”.
El escritor argentino posee una carrera de más de 50 años, con una audiencia fiel que escucha sus ciclos radiales nocturnos
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Alejandro Dolina cumple 82 años este miércoles 20 de mayo. Este día tan especial conmemora a una de las voces más influyentes de la radio argentina, escritor y músico que construyó una trayectoria atravesada por la literatura, el humor y la filosofía.
Uno de sus éxitos que lo acompañó en su larga vida en los medios de comunicación es La venganza será terrible, el cual, desde hace décadas es su marca registrada, convirtiéndose en un clásico de la cultura popular.
La vida de Alejandro Dolina
Alejandro Ricardo Dolina nació el 20 de mayo de 1944 en Morse, provincia de Buenos Aires. Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional Nicolás Avellaneda y desde temprana edad, mostró interés por la música, la literatura y la historia.
Una vez graduado, cursó la carrera de Derecho pero decidió abandonarla para seguir otros caminos. Hacia la década del 70′ realizó diferentes trabajos junto al guionista Carlos Trillo y empezó a colaborar con la revista Satiricón. Sus publicaciones destacaban por su talento para combinar el actualidad política y la crítica social.
Tiempo después continuaría su labor en Humor, medio donde desarrolló varios de los relatos y personajes que más tarde formarían parte de su universo literario. En 1972 arribó a la radio, donde participó de Mañanitas nocturnas. Su popularidad llegó con Demasiado tarde para lágrimas, en 1980.
En 1983 llegaría el programa que lo consolidó en la cultura popular, La venganza será terrible. Se trata de un ciclo radial nocturno que continúa al aire, que combina humor, música, historias filosóficas y reflexiones culturales. La recepción del público fue positiva y se convirtió en un clásico de los oyentes.
Dolina produjo también una extensa carrera literaria con obras como Crónicas del Ángel Gris, El libro del fantasma, Bar del Infierno, Cartas marcadas y Notas al pie. Incursionó en la música, a través de espectáculos teatrales y discos de su autoría, con colaboraciones con Mercedes Sosa y Joan Manuel Serrat. El legado de Alejandro Dolina es extenso y diverso, un artista que logró trascender generaciones y continuar en vigencia.
Las frases más destacadas de Alejandro Molina
- “En el amor no existe el libre albedrío, nadie puede decidir de quién va a enamorarse”.
- “El arte es la rebelión del hombre ante la malvada estupidez de los sucesos cotidianos”.
- “Así como las personas que mueren en su plenitud nos ahorran el recuerdo de su vejez, los amores interrumpidos abruptamente siguen viviendo en nuestro corazón; no como brasas agonizantes, sino como horrorosas llamas que queman cada noche”.
- “Cuánto más inteligente, profunda y sensible es una persona, más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza”.
- “La ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia. La inteligencia se detiene a cada rato a examinar; la ignorancia pasa sobre los accidentes del terreno que son las nociones a gran velocidad y jamás hay nada que les llame la atención. Así llega rápidamente a cualquier parte... especialmente a las conclusiones”.
- “El amor depara dos máximas adversidades de opuesto signo: amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos amar”.
- “No hay mejor amor que el que nunca ha sido. Los romances que alcanzan a completarse conducen inevitablemente al desengaño, al encono o a la paciencia; los amores incompletos son siempre capullo, son siempre pasión”.
- “Una traición, por amor, es perdonable porque el amor vale más que la amistad. Yo le cambio al mejor de mis amigos por media novia”.
- “Sólo existe el amor. Las otras cosas nobles apenas sirven para dignificarlo... Algunos hombres jamás lo encuentran. Para otros es apenas una estrella que ilumina un año, un mes, una semana o un día en sus vidas. Pero ese destello efímero da significado a la existencia toda. Bienaventurado el que puede sentir en su carne y en su espíritu el fuego de esa chispa”.
- “Uno se da cuenta que ha terminado la juventud cuando uno no está en ninguna parte. Los jóvenes están en lugares, y las personas que han dejado de serlo ya empiezan a estar ausentes”.
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