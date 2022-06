Jimena Campisi confirmó su noviazgo con un intendente bonaerense: “Es el hombre perfecto”

Tras ser vinculada con el jugador argentino Nicolás González, Jimena Campisi confirmó su relación con Cristian Cardozo, el intendente del Partido de la Costa . Muy enamorada, la modelo y DJ habló sobre este nuevo amor y sobre su interminable guerra judicial con Tomás Costantini, el padre de su hijo Milo.

Antes de entrar a jugar al tenis, Jimena Campisi charló con Socios del espectáculo y habló de su nuevo presente sentimental. “Te juro que me siento re cursi porque no suelo ser muy demostrativa pero con él, me floreció”, dijo en relación a su nuevo novio, el político Cristian Cardozo.

Tras aclarar que se conocieron por “un amigo en común”, la rubia contó cómo fueron los inicios del romance: “Empezamos a chatear pero la cosa no prosperó. Cuando volví de un viaje, retomamos y ahí me enamoré”, expresó.

Su comentario dio pie para que Mariana Brey le pregunte por los rumores de affaire con Nico González; el jugador de la Selección Nacional con quien se la vinculó hace un tiempo. De hecho, se dijo que el futbolista la invitó a Italia para pasar unos días juntos. “Al viaje me fui yo sola, no sé porque dicen que me fui de novia. De eso no voy a hablar mucho por respeto a mi nueva pareja; yo lo conocía pero de amigos. Yo estaba soltera. El pasado es pasado y ahora estoy muy enamorada ”, advirtió.

Si bien aseguró que siempre quiso ser famosa, la modelo confesó que decidió alejarse de los medios luego de la batalla judicial con Tomás Costantini; el padre de su hijo. “Estuve muy expuesta cuando Milo era muy bebé. Siempre quise ser famosa pero cuando me expuse por mi vida íntima no me gustó. La pasé muy mal. Es el día de hoy que sigo peleando por los derechos de mi hijo que nunca se arreglaron”, lanzó mientras los conductores de eltrece intentaban averiguar en qué situación se encontraba esa causa.

“Mi hijo hace dos años que no ve al papá porque desapareció y todo sigue en la justicia, encarpetado. Es una cosa de nunca acabar. Hubo un caso puntual, desde ese momento desapareció y no sé el motivo; es más, tendría que haber colaborado en lo que pasó”, agregó sin querer dar más detalles. Y enseguida aclaró que el entorno familiar del joven empresario tampoco ve al menor de nueve años . “Siempre que salgo en alguna nota la familia aparece pero después están todos borrados. Es nefasto todo”, expresó.

Tras asegurar que a su hijo nunca le faltó nada, Campisi reveló parte del arreglo económico con Tomás Costantini: “El nene tiene 9 años, es súper feliz y siempre tuvo todo porque nunca dejé de laburar. Me abrí un local de blanquería, trabajé como DJ, pero me ha pasado de no llegar a fin de mes. La educación y la obra social la paga el padre pero el nene come, tiene gastos”, contó mientras reflexionaba sobre la actitud de su ex: “Creo que no pudieron controlar al padre de mi hijo, es un pibe incontrolable. Es el más chico de la familia ”, señaló.

Su última frase fue retomada por Luli Fernández, quién intentó corroborar una información que recibió en el último tiempo. “Vos mencionaste un episodio muy complejo y a mí me hablan de una situación muy grave que involucra un tema penal y a una persona muy cercana a Tomás ”, lanzó la panelista intentando obtener más información.

Sin embargo, Campisi fue contundente: “Sí, pero prefiero no hablar de ese tema porque es algo muy privado. Yo sé que se va a solucionar y voy a hacer todo para que se solucione y para que finalmente se sepa todo. Creo que la justicia no tiene que encarpetar esa causa y quiero que me ayuden a saber que sucedió. La denuncia está hecha pero en este momento está encajonada. Estamos haciendo todo para que se vuelva a activar pero el hecho está. No lo pueden tapar ”, advirtió.