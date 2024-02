escuchar

Con tan solo 16 años, Taína Gravier parece enfocada en comenzar a construir su futuro. Y si bien todavía le faltan algunos años para terminar sus estudios secundarios, la heredera de Valeria Mazza y Alejandro Gravier divide sus días entre sus dos pasiones: la actuación y el canto y el mundo de la moda. Así, por ejemplo, la última semana voló de Nueva York a Milán y cambió las clases de comedia musical por las pasarelas de la Semana de la moda, uno de los eventos más exclusivos del mundo fashion.

Hace cinco días, fue la propia Taína quien compartió en su cuenta de Instagram algunas postales de sus días en la Gran Manzana. Además de dejar ver el increíble parecido físico con su madre, una de las supermodelos más importantes a nivel mundial en la década del 90, la adolescente compartió varias postales de sus paseos por la ciudad con ojos de turista. En su posteo se pueden ver los imponentes rascacielos de Manhattan, la clásica imagen del puente colgante de la ciudad, la noche en Time Square y su visita al Museo de Arte Moderno, donde apreció La noche estrellada de Vincent van Gogh.

Taína viajó a principios de mes a Estados Unidos para tomar clases de canto, música y comedia musical. Tras disfrutar de varios días con amigas, recibió la visita de sus padres. Mazza y Gravier se unieron a la más pequeña de la familia para asistir a uno de los desfiles de la Semana de la Moda de Nueva York, el del diseñador indio Bibhu Mohapatra. Allí, la joven deslumbró con un look total black. Para combatir el frío, optó por un vestido corto de terciopelo negro que acompañó con medias largas, borcegos y un tapado de piel a tono.

Rumbo a Milán

Una vez cerrada la aventura neoyorkina, Taína voló con sus padres hasta la capital italiana. Esta vez fue la matriarca quien compartió fotos en su cuenta de Instagram del reencuentro de la familia en el marco de la Semana de la Moda. En una de las imágenes que la empresaria y conductora subió se la ve posando junto a Benicio -el tercero de los hijos de la pareja-, la diseñadora italiana Alberta Ferretti, Taína y Gravier. Mientras ella eligió un look off-white compuesto por un pantalón sastrero y un set de chaleco y saco largos, la benjamina del clan optó por un crop top negro que combinó con una falda violeta con un gran moño al frente, medias negras y botas.

Las dos pasiones de Taína

Taína brindó un show de covers en el festival Warmichella de 2022 Tadeo Jones

Amante de la moda, Taína vivió desde muy pequeña dentro de un mundo en donde las pasarelas, los flashes y las sesiones fotográficas eran moneda corriente. Fue ella quien confesó, en una entrevista que le brindó a la revista ¡HOLA!, su gusto por los diseños y la ropa, pero también dejó en claro que le gusta pintar y que el canto y la actuación también están dentro de su lista de favoritos. Es más, antes de su primera experiencia como modelo, la joven debutó sobre un escenario ante miles de espectadores.

Taína Gravier posa en su primera produccion de moda Matias Salgado

El 18 de septiembre de 2022, Taína se subió al escenario de Warmichella, el festival de lifestyle para toda la familia que se celebró en San Isidro a pura moda, arte, foodtrucks y música en vivo. Sentada frente a su teclado y con su guitarrista junto a ella, cantó varios temas de sus artistas preferidos mientras su familia la alentaba e intercambiaba miradas cómplices con ella. “Las flores”, de Benjamín Amadeo, fue el primer tema que interpretó, seguido por “Love Yourself”, de Justin Bieber; “Fantasi”, de Tini y Beéle; “The Climb”, de Miley Cyrus (que acompañó con su teclado); “Besos en guerra”, de Juanes y Morat; “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto, pero reversionada por Nathy Peluso y “Flaca”, de Andrés Calamaro, como cierre del show.

Taína Gravier posa en su primera produccion de moda para la marca Cher. Valeria Mazza la acompañó. Matias Salgado

Un mes después de aquella inolvidable experiencia, Taína hizo su debut como modelo: posó para la campaña en redes del perfume de Cher, Beauty. Bajo la atenta mirada de su mamá, que la acompañó sin robarle protagonismo, hechizó a la cámara con su frescura. “Fue muy divertido, la pasé muy bien”, le contó aquel entonces a la revista ¡HOLA!. “Me encanta la ropa, si voy a salir me tomo mucho tiempo para armar outfits, pienso en cómo combinar lo que voy a usar con mucho detalle. No me maquillo casi, pero sí uso algo de corrector y rubor”, explicó.

Consultada sobre su futuro, Taína no descartó los flashes y las pasarelas, aunque dejó en claro que tiene otras pasiones que podrían convertirse en su medio de vida. “Todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande, me divierte ir sumando experiencias y recién ahí ver a qué quisiera dedicarme. Estoy en tercer año del colegio [Northlands], tengo tiempo... Me preparo desde muy chica estudiando comedia musical y canto, empecé a los 5 años. Me encanta”, completó.

LA NACION

Temas Valeria Mazza