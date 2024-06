Del desfile que juntó a los hijos de Valeria Mazza con los nietos de Spinetta a la salida romántica de la hija de Fito Páez

Su pasión por los deportes no le impidió explorar el mundo del modelaje. Para el joven, ser modelo como su mamá no sería un problema, aunque asegura: “No me gustaría dedicarme a esto al nivel de mamá. Sí me divertiría hacer algún trabajo eventual y tal vez incursionar en la actuación, ¿por qué no?”, le había adelantado el joven, tiempo atrás, a la Revista ¡Hola!

Manuel Ignacio González