A los 14 años. Taína, la hija de Valeria Mazza, protagoniza su primera campaña como modelo: las fotos y todos los detalles

Taína Gravier Mazza es mucho más que la “princesita” de su casa. Con más de sesenta y seis mil seguidores en su cuenta de Instagram, se posiciona como una influencer de su generación y, posteos mediante, comparte sus looks, los viajes por el mundo que hace con sus padres, la top model Valeria Mazza y Alejandro Gravier, e incluso sus primeros pasos artísticos como cuando, un par de meses atrás, cantó en el festival Warmichella.

A punto de terminar tercer año de la secundaria, estudia canto y comedia musical, dos de sus pasiones. Matias Salgado

Amante de los desafíos, la semana pasada hizo su debut como modelo: posó para la campaña en redes del perfume de Cher Beauty. Bajo la atenta mirada de su mamá, que la acompañó sin robarle protagonismo, hechizó a la cámara con su frescura. “Fue muy divertido, la pasé muy bien. Al principio estaba un poco nerviosa pero, poco a poco, me fui relajando. Todo el team fue divino, me ayudaron y me iban corrigiendo si hacía falta, así que aprendí un montón”, le cuenta la joven a ¡HOLA!

Dos meses atrás, rodeada y contenida por toda su familia, Taína debutó como cantante en el festival Warmicella. Matias Salgado

Aunque estuvo a su lado, incondicional, Valeria se quedó en segundo plano, dejándole todo el protagonismo a su hija. Matias Salgado

En su cuenta de Instagram Taína comparte sus looks, sus viajes y la pasión por la música con más de 66 mil seguidores. Matias Salgado

–¿Sos coqueta?

–Me encanta la ropa, si voy a salir me tomo mucho tiempo para armar outfits, pienso en cómo combinar lo que voy a usar con mucho detalle. No me maquillo casi, pero sí uso algo de corrector y rubor.

–¿En qué te ves parecida a tu mamá y qué planes comparten?

–Somos las únicas mujeres de la casa, por lo que compartimos muchísimas cosas. Por ejemplo, nos vestimos juntas y nos gusta pintar.

Pícara, reconoce que suele robarle ropa a su mamá de vestidor. "Pero otras veces compramos prendas que sabemos que vamos a compartir, como vestiditos", aclara. Matias Salgado

–¿Le robás la ropa?

–[Se ríe]. Sí, hay veces que le robo y otras compramos cosas que sabemos que vamos a compartir, como algunos vestiditos. Además, tengo muchas cosas que mamá me fue guardando y que eran de ella, todo canchero. Me encantan los pantalones, los tops y las remeras.

–¿Te gustaría hacer una carrera en el modelaje?

–Todavía no sé qué quiero hacer cuando sea grande, me divierte ir sumando experiencias y recién ahí ver a qué quisiera dedicarme. Estoy en tercer año del colegio [Northlands], tengo tiempo... Me preparo desde muy chica estudiando comedia musical y canto, empecé a los 5 años. Me encanta.

"Con mis hermanos me llevo superbien. Cuando salgo con mis amigas y ellos me cuidan, me encanta; sé que siempre quieren lo mejor para mí", opina. Matias Salgado

Grandes compinches, es frecuente ver a madre e hijas juntas en las primeras filas de los desfiles más importantes nacionales y europeos. Matias Salgado

–¿Cómo es la relación con los hombres de tu casa? ¿Son un poco “cuidas”?

–Con mis hermanos me llevo superbien. Cuando salgo con mis amigas y ellos me cuidan, me encanta; sé que siempre quieren lo mejor para mí. Hablamos mucho, ellos me cuentan sus cosas y yo a ellos, incluso cosas que capaz no comparto con el resto de la familia. Y en cuanto a papá, ¡me malcría bastante!

–¿Qué te divierte hacer?

–Todo lo que tenga que ver con el arte. Y escucho muchísima música y muy variada. A veces puedo estar horas con Tini, otras escucho Duki, también Morat… Hay muchas bandas y artistas que me gustan.

Además de bailar, cantar y actuar, Taína es aficionada a la pintura. "Todo lo que tenga que ver con el arte me apasiona", dice. Matias Salgado

"Me encanta la ropa, si voy a salir me tomo mucho tiempo para armar outfits, pienso en cómo combinar lo que voy a usar con mucho detalle", cuenta. Matias Salgado

–¿Qué soñás?

–[Piensa]. En un futuro me veo haciendo algo que me guste un montón y siendo feliz, todo lo que pueda.

La tapa de la revista ¡Hola! de esta semana Getty Images