Las dos veces que Nito Mestre evadió la muerte

escuchar

La dictadura y el alcohol. En contextos absolutamente diferentes, con protagonistas distintos y en dos momentos distantes de su vida, Nito Mestre contó, en el programa PH, podemos hablar, dos episodios que lo tuvieron muy cerca de la muerte.

La primera anécdota surgió de la primera consigna que disparó Andy Kusnetzoff para abrir el programa. “Avancen al punto de encuentro los que alguna vez tuvieron algún problema por culpa de un tercero”, exclamó el conductor, y el compositor no dudó.

“Corría el año 75, estábamos en Montevideo, Uruguay, tocando con Sui Generis. Fue el 5 de agosto del 75, me acuerdo porque el 3 cumplía años. Y se nos ocurrió tocar en una época difícil en Uruguay -y también aquí-, ‘Botas locas’, un tema que hablaba irónicamente del servicio militar, de los militares... un poquito elevadito el tono”, repasó.

Tras recordar que tenían en ese momento 21 años y que estaban cerca de separarse como banda, recordó que tocaron la canción un jueves, el viernes se fueron al cine y cuando volvían al hotel se encontraron con dos camionetas “de la SIDE, el centro de inteligencia” en el hotel.

“Nos metieron presos, nos vendaron los ojos, nos llevaron a la SIDE y nos tuvieron ahí, con las manos alzadas y nos pegaban de atrás si las bajábamos”, rememoró, y explicó que eran cuatro: él, Charly García, Juan Rodríguez y Rinaldo Rafanelli. “La cosa es que no te aguantás dos horas así. Y cada vez que bajábamos los brazos te pegaban”.

Sin saber por qué estaban detenidos y luego de dos horas, Mestre contó que apareció una persona que les preguntó: “¿Quién escribió la letra de Botas locas?”. “Y Charly dijo ´Yo´. Dijimos ´¿por eso será?´ No sabíamos qué pasaba”. En ese momento, Charly se acercó, comenzó a escribir la letra de la canción y el hombre se mostró sorprendido y exclamó “qué raro, ¿por qué?”. “El por qué era este: la letra verdadera en un momento dice ´si ellos son la patria yo soy extranjero´, refiriéndose a los militares. Y Charly cambió la letra y puso ´si ellos son la patria yo me juego entero´. Entonces el tipo dijo ´qué raro, ¿por qué están acá?´, y al rato nos sacaron las vendas”.

Para completar la historia, el ex-Sui Generis contó que al recital había ido una chica con su padre militar, que al escuchar las letras se enojó y que fue él quien los mandó presos. Y gracias a la reacción de Charly, los integrantes de la banda pudieron contar la historia.

Por culpa del alcohol

En otro momento de la noche, los invitados tuvieron que rememorar una fecha grabada en el calendario que los marcó para siempre. En ese contexto, Mestre habló de su adicción al alcohol. “Si vos me preguntás una fecha que cambió mi vida: el 20 de marzo del 97. Es el día que dejé de tomar. Hace 25 años que no tomo alcohol”, compartió. “Fuiste alcohólico”, le preguntó Andy. “Soy alcohólico, pero no ejerzo, sino no estaría acá, o podría estar de otra manera”, lo corrigió el cantante.

Nito contó que antes de esa fecha había tenido internaciones -una en el 96, otra en marzo, abril del 97- y que luego de salir del hospital fue a pedir ayuda a los grupos. “Ya había pedido ayuda en el hospital porque había estado en coma”, reveló. “Tomaba pastillas para estar más tranquilo, tomaba alcohol, y hay más”, dijo entre risas mirando a Holder, que hacía un rato lo había tratado de ´señor´ sin saber a quién le estaba hablando.

“¿Cuánto tiempo estuviste así, alcohólico?”, indagó el conductor del envío. “Años. Habrá empezado diez años antes. Quizá yo venía tomando bastante pero no hay una fecha límite que vos te reconozcas alcohólico”, respondió y avanzó con el recuerdo de la internación.

“Cuando estuve en coma, me desperté, me fui a un hospital público y me quedé un mes más. En cuanto salí fui a pedir ayuda. Fue el 20 de mayo del 97″. “¿Y tus amigos no te ayudaban?”, consultó Andy. “El alcohólico lo mejor que puede hacer es pedir ayuda por sí mismo, porque los de la familia pueden decírtelo 200 millones de veces, te lo puede decir tu mujer, y vos lo que podés hacer, como sos rebelde y nací rebelde también, lo que hacés es tomar más”, confesó.

Por último, Mestre explicó que, en muchos casos, “un accidente o estar en coma o una cosa muy muy fuerte” te sacude y reveló que lo que a él le pasó fue estar cerca de la muerte. “Los médicos pensaban que iba a quedar en estado vegetativo. Y me desperté y pedí ayuda”, cerró, y señaló que el 20 de mayo es su “cumpleaños de sobriedad”.

LA NACION