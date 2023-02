Las duras críticas a Leonardo DiCaprio por su supuesta nueva novia de 19 años

escuchar

A lo largo de los años, Leonardo DiCaprio se hizo famoso por sus relaciones con mujeres mucho más jóvenes que él. Sus noviazgos con chicas menores de 25 años lograron generar desde memes hasta análisis psicológicos, sin embargo, la gente pareciera tener un límite a la hora de bromear al respecto. En las últimas horas, los rumores de que el actor estaría saliendo con una modelo de 19 años encendieron a las redes sociales que se llenaron de críticas.

El ganador del Oscar, de 48 años, fue visto sentado junto a la modelo israelí Eden Polani, de 19 años en la fiesta de presentación del nuevo EP de la cantante Ebony Riley. Durante el evento, se pudo ver a DiCaprio sonriendo junto a Eden mientras parecía divertirse en la concurrida fiesta.

La estrella de Érase una vez en Hollywood iba vestido con su habitual atuendo informal: una campera bomber sobre una camisa negra, jeans oscuros y una gorra. Mientras tanto, Eden lucía un traje gris a rayas que combinó con una camisa blanca y adornó con una cadena de oro.

Leonardo DiCaprio junto a Ebony Riley, en un evento Backgrid/The Grosby Group

Polani es una joven modelo que está dando los primeros pasos en su carrera. La radiante pelirroja firmó contrato con la agencia IT models y es también una estrella de las redes sociales, en donde tiene más de 200 mil seguidores.

Tras la difusión de algunas fotos en donde se los ve juntos, Twitter se revolucionó con la noticia y los usuarios comenzaron a criticar al actor, alegando que la joven estaba todavía en el colegio cuando fue la pandemia de Covid y que ni siquiera había nacido cuando se estrenó Titanic en 1998, hace 25 años . Entre las observaciones que hicieron los ávidos usuarios de la red social, está la de una persona que destacó que Kate Winslet tenía 22 años cuando fue nominada al Oscar por Titanic. “Es decir, 3 años mayor que la actual novia de Leonardo DiCaprio”, escribió.

Otros destacaron que ella iba al colegio cuando Leo ya era un actor de cine consagrado. “La nueva novia de Leonardo DiCaprio es tan joven que su educación secundaria fue interrumpida por el COVID-19 ¡Raro!”, alegó otro usuario. “Que alguien me explique qué tiene en común un hombre que se acerca a los 50 con *chequea datos* una chica de 19 años”, se preguntó otro. “ Alguien tiene que parar a Leonardo DiCaprio. Era divertido hace 10 novias atrás... ”, rezaba otro mensaje respecto del historial amoroso del actor.

En los últimos meses, DiCaprio estuvo ligado sentimentalmente a Victoria Lamas, de 23 años, hija del actor Lorenzo Lamas, relación que no se sabe si continúa o no. Ambos fueron fotografiados juntos en varias oportunidades, incluyendo unas vacaciones en Saint Barth.

Qué dijo Lorenzo Lamas

Leonardo DiCaprio y Victoria Lamas The Grosby Group - x17/The Grosby Group

“Sé que le gusta mucho”, dijo Lorenzo Lamas, en referencia a lo que su hija siente por el actor. “Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de las circunstancias, pero eso es lo que me dijo”, agregó.

“Está muy encantada”, expresó el padre de la joven, que añadió que el término “encantada” nació durante una conversación telefónica que mantuvo con su hija en Nochebuena. “Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que las disfrutara todo lo que pudiera mientras duraran. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, que cuide su corazón, porque es muy joven”, sumó.

Lamas habló con la prensa tan solo unos días después de que Victoria fuera vista subiendo al auto del actor de 48 años, luego de que ambos disfrutaran de una salida por West Hollywood, el 20 de diciembre. Lorenzo, que tuvo a Victoria con su exesposa, la conejita de playboy Shauna Sand, se arrepintió de sus declaraciones minutos después de darle una nota a The Post. “Solo hablé con vos porque sentí que sería algo positivo, pero ella no se siente así”, dijo Lorenzo en una llamada telefónica con el periodista. “Son amigos, no tienen una relación seria y solo quiero que eso quede claro”, enfatizó.

Nacida el 24 de abril de 1999, Victoria Lamas es una joven modelo y artista plástica, que también está iniciando una carrera como actriz, en la que se destacan sus roles en Talk Later, de 2019, y Secret Identity, de 2020. Con 31.100 seguidores en Instagram, la hija de Lorenzo Lamas suele compartir instantáneas de sus sesiones de fotos y algunas de sus creaciones artísticas.

LA NACION

Temas Leonardo DiCaprio