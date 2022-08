“La regla de 25″: el patrón que Leonardo DiCaprio repite en sus relaciones amorosas

Tras cuatro años de relación, Leonardo DiCaprio y Camila Morrone habrían puesto punto final a su relación. La separación de la pareja se produce a un mes de que la modelo y actriz cumpliera los 25 años, un número que parece repetirse en los patrones amorosos del actor.

Dar repaso al historial de romances del ganador del Oscar, de 47 años, permite comprobar que rara vez sale con alguien mayor de 25. La revista People ha informado que la estrella de Hollywood acaba de romper con la hija de Lucila Polak, y no son pocos los que se apresuran a afirmar que se vuelve a cumplir la regla.

Las bromas en la industria son conocidas respecto a que el famoso actor se niega a salir con una mujer que supere la frontera de los 25, ya sea una supermodelo, una It Girl o una celebridad de la gran pantalla.

El actor ha copado siempre los titulares a raíz de sus relaciones. Lo hizo cuando salió con la modelo Gisele Bündchen durante cinco años desde que ella tenía 18 años, hasta con su romance de cinco años con Bar Refaeli, que concluyó cuando ella cumplió 25.

Leonardo DiCaprio y Gisele Bundchen, en la gala de los premios Oscar, en 2005 Archivo

En 1994, DiCaprio aún no se había convertido en una estrella internacional. Romeo y Julieta se estrenó en 1996 y Titanic, al año siguiente, pero el actor había sido ya nominado a un Oscar por su papel en ¿A quién ama Gilbert Grape?, de 1993. Él tenía solo 20 años en 1994 y se rumoreaba que estaba saliendo con la modelo Bridget Hall, de 17.

Más tarde, el actor comenzó una relación con la modelo y actriz Kristen Zang, pero se separaron en 1998, cuando ella alcanzó los 24 años. Luego, DiCaprio salió brevemente con Bijou Phillips: él con 24 años y ella, con 18.

En el año 2000, cuando cumplió los 25, Leo inició una relación con la modelo brasileña Gisele Bündchen, de 18, y quien fue su acompañante en los Oscar en 2005. Todo parecía marchar sobre ruedas pero, al tratarse de Leo, las alarmas comenzaron a sonar cuando él y Gisele, muy exitosos en sus respectivas carreras, no viajaban juntos para acompañarse en sus desafíos profesionales. Eventualmente, la historia llegó a su fin en 2005. Ella tenía 25 años y él, 31. Ambas partes comentaron que la ruptura había sido “en términos amigables”. La modelo, casada desde 2009 con la estrella de fútbol americano Tom Brady, le dedicó un párrafo al actor en su libro, Lessons: My Path to a Meaningful Life. “Todas las personas que se cruzan en nuestras vidas son maestros, llegan para mostrarnos algo sobre nosotros mismos, y él también fue eso, me mostró qué era lo bueno y lo malo, y yo lo celebro por lo que fue”, escribió. A pesar de que se trata de una frase muy cándida, también esconde un mensaje mucho más profundo vinculado a cómo era la vida de Gisele por aquel entonces.

La modelo Bar Refaeli junto al actor, en un partido de la NBA en 2010 Kevork Djansezian - Getty Images North America

Tras su relación con Bündchen, DiCaprio dio comienzo a un romance intermitente con la modelo israelí Bar Refaeli, que duró de 2005 a 2011. Según se informó en ese momento, su vínculo terminó en mayo de 2011, unas semanas antes de que ella cumpliera 26 años. En medio del vínculo, el actor tuvo una aventura con la modelo Anne Vyalitsyna, que tenía 23.

DiCaprio salió más tarde con la actriz Blake Lively durante cinco meses, en 2011, cuando ella tenía 24 años. Su siguiente conquista fue la modelo Erin Heatherton. Él tenía 38 años y ella, 23. De acuerdo con una fuente cercana a la pareja que habló con E! News, la ruptura se produjo por “distancia y mal timing”, pero al mismo tiempo Blake ya había conocido a Ryan Reynolds en el rodaje de Linterna verde, donde se enamoró de quien sería su futuro marido.

Toni Garn se convirtió en otra de las muchas modelos con las que DiCaprio salió en 2013. Estuvieron juntos durante un año antes de separarse cuando Garn tenía 22. Después de ella, Leo salió con Kelly Rohrback, desde 2015 hasta principios de 2016, cuando ella cumplió los 26. El protagonista de El lobo de Wall Street tuvo luego un romance breve con la modelo Nina Agdal; él con 42 y ella, con 25.

DiCaprio y Camila Morrone, el pasado mayo, en las playas de Malibú Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

DiCaprio fue visto por primera vez con Camila Morrone hacia comienzos de 2018. Ella tenía 21 años y él, 43. En 2019, un allegado a la pareja compartía con E! News lo enamorados que estaban. “Es algo que va en serio, se han mostrado inseparables y están locos el uno por el otro. Ya conocieron a sus familias y aman estar juntos. La pareja fue fotografiada en mayo de 2019 en Cannes promocionando sus respectivos films. Él, Había una vez... en Hollywood, de Quentin Tarantino y ella, Mickey and the Bear, de Annabelle Attanasio, y también en los Oscar 2020, evento en el que no desfilaron juntos por la alfombra roja, pero en el que sí se sentaron tomados de la mano, en primera fila. Sin embargo, a pocas semanas de que Morrone cumpliera los 25, el actor y la hija de Lucila Polak parecen haber tomado caminos separados.

Camila Morrone y su madre, la bailarina Lucila Polak, semanas atrás en Saint-Tropez Best Image/The Grosby Group

Ricky Gervais y otros humoristas han bromeado respecto a la vida romántica de DiCaprio, así como los medios y algunas de sus exparejas no solo lo describen como un “party boy” que le huye a las relaciones duraderas sino que también alegan que si una mujer cruza el umbral de los 25, ese es el “beso de la muerte” para su relación con el actor.