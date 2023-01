Leonardo DiCaprio y la hija de Lorenzo Lamas, Victoria, recibieron juntos el año nuevo

escuchar

Leonardo DiCaprio comenzó el 2023 en un lujoso yate acompañado de amigos y una misteriosa mujer, quien sería la nueva pareja de la estrella. Se trata de Victoria Lamas, de 23 años, hija del actor Lorenzo Lamas.

El grupo ancló el barco, propiedad del multimillonario farmacéutico suizo Ernesto Bertarelli, en las costas de Saint Barth. Allí pasaron toda la tarde del 31 de diciembre y celebraron la llegada del nuevo año, comiendo, bebiendo y disfrutando juntos. Durante la tarde, lucieron looks informales y playeros, incluyendo gorras y trajes de baño.

Si bien el entorno de ambos asegura que son solo amigos, esta es la tercera vez que se los ve juntos. Hace unos días, una semana antes de la Navidad, fueron vistos compartiendo una tarde y el padre de ella ya salió a hablar sobre la relación que mantiene su hija con el actor.

Leonardo DiCaprio recibió el 2023 en Saint Barth The Grosby Group - x17/The Grosby Group

“Sé que le gusta mucho”, dijo Lamas. “Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de las circunstancias, pero eso es lo que me dijo”, agregó.

“Está muy encantada ”, dijo Lorenzo, que añadió que el término “encantada” nació durante una conversación telefónica que mantuvo con su hija en Nochebuena. “ Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que las disfrutara todo lo que pudiera mientras duraran. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, que cuide su corazón, porque es muy joven ”, sumó.

Lamas habló con la prensa tan solo unos días después de que Victoria fuera vista subiendo al auto del actor de 48 años, luego de que ambos disfrutaran de una salida por West Hollywood, el 20 de diciembre. Lorenzo, que tuvo a Victoria con su exesposa, la conejita de playboy Shauna Sand, se arrepintió de sus declaraciones minutos después de darle una nota a The Post.

Victoria Lamas tiene 23 años y sería la nueva pareja del actor The Grosby Group - x17/The Grosby Group

“Solo hablé con vos porque sentí que sería algo positivo, pero ella no se siente así”, dijo Lorenzo en una llamada telefónica con el periodista. “ Son amigos, no tienen una relación seria. Y solo quiero que eso quede claro ”, enfatizó.

The Post también reveló que Lorenzo se mostró reticente cuando se le preguntó si Victoria seguía “encantada” con DiCaprio. “ Sí, encantada, pero no están saliendo. Ella está encariñada con él, obviamente ”, dijo. “ Pero no están saliendo, y ella no quiere que eso salga a la luz porque sería realmente malo. Sería vergonzoso para ella que él leyera algo que dijera que están saliendo, cuando no es así ”.

Nacida el 24 de abril de 1999, Victoria Lamas es una joven modelo, artista plástica y actriz, hija del actor Lorenzo Lamas y la modelo Shauna Sand. La joven tiene una incipiente carrera como actriz, en la que ya se destacan sus roles en Talk Later, de 2019, Secret Identity, de 2020 y el cortometraje Two Niner. Con 31.100 seguidores en Instagram, la hija de Lorenzo Lamas suele compartir instantáneas de sus sesiones de fotos y algunas de sus creaciones artísticas.

La teoría sobre Leonardo DiCaprio y sus mujeres

En los últimos meses, DiCaprio ha sido señalado por ejercer en apariencia un patrón de comportamiento muy particular. En sus distintas relaciones de pareja, el actor nunca salió con una mujer que tuviera más de 25 años. Además de la controversia y los memes que generó esta teoría, también apareció una explicación psicológica. La especialista británica Emma Kenny apuntó, en diálogo con The Sun, que el intérprete se encuentra en una “posición altamente inusual” desde la que puede “elegir a cualquiera que desee hasta que se aburra o reconozca que su pareja quiere moverse a un terreno más seguro mediante el matrimonio o tener hijos”. Sobre esto último, afirmó que es un deseo que aparece con cierta frecuencia a los 25 años y que, por eso, es una edad clave en la que finalizan los vínculos de pareja del actor.

“Su inhabilidad para comprometerse a largo plazo podría verse como una debilidad, pero es más bien una preferencia que él desarrolló por su entendimiento del mundo de Hollywood, donde las relaciones rara vez aguantan el paso del tiempo”, agregó la profesional.

Tras su separación de Camila Morrone el pasado agosto, cuando la actriz cumplió esa edad, el intérprete de 48 años fue visto con Gigi Hadid, de 27, algo curioso considerando la edad de la modelo. Sin embargo, este vínculo no prosperó aunque sí llamó mucho la atención de los paparazzi, que los persiguieron hasta lograr conseguir una instantánea de la efímera pareja.

LA NACION