Furiosa, Pampita habló tras el comunicado de García Moritán y fue tajante sobre la separación

Tras varios rumores, este sábado al medio día Roberto García Moritán confirmó lo que ya era un secreto a voces: su separación de Carolina ‘Pampita’ Ardohain tras cinco años de relación, una hija de tres años en común y una gran familia ensamblada. Horas después de que el comunicado se hiciera público, la modelo rompió el silencio con un contundente mensaje.

El mensaje de Pampita luego de que García Moritán confirmara la separación (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Luego de que trascendieran fuertes rumores de infidelidades de parte de García Moritán, este sábado el funcionario público confirmó, a través de un comunicado de tres partes en Instagram, que él y Carolina estaban separados. Momentos después, y tras varios días de silencio respecto a este tema, la modelo se pronunció públicamente y fue contundente respecto a las fechas de la separación.

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé”, expresó hace instantes la modelo en sus historias de Instagram con letras blancas y fondo negro. A su vez, aclaró: “No tuve ninguna separación antes de esa fecha”.

Pampita compartió sus chats con Roberto García Moritán para enfatizar las fechas de la separación (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Acto seguido, la modelo compartió capturas de varios chats de WhatsApp con Roberto García Moritán y marcó con círculos rojos las fechas. Los mismos dataron del 21 de agosto y del 1 al 20 de septiembre. En los mismos se pudo ver intercambios de mensajes de la pareja, como así también fotos y videos que se enviaron. En las conversaciones no faltaron los “Buen día amor”, “te amo” y “te extraño”.

Pampita compartió conversaciones por WhatsApp con García Moritán para evidenciar que a principios de este mes aún estaban juntos (Foto: Instagram @pampitaoficial)

En las conversaciones se pudo ver como la entonces pareja conversaba por WhatsApp y se ponía al día sobre sus actividades. Se pudo ver que solían llamarse con frecuencia.

Pampita mostró chats con Roberto, donde se pudieron ver mensajes como "te amo" y "te extraño" (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Pampita mostró los mensajes de WhatsApp con García Moritán (Foto: Instagram @pampitaoficial)

Luego de que la modelo compartiera las capturas de WhatsApp para evidenciar que hasta el 20 de septiembre la relación continuaba vigente, el político hizo un posteo en sus historias de Instagram y expresó: “Estimados, estamos alineados por supuesta con Carolina en la fecha de nuestra separación. Cuando mencionó hace un tiempo me refería al 20.09.24. Buen sábado en familia”.

El mensaje de García Moritán luego de que Pampita publicara los chats (Foto: Instagram @robergmoritan)

Durante los últimos días, la relación de Carolina Ardohain y Roberto García Moritán estuvo en el foco de atención. Tras algunos rumores de crisis, la semana pasada en LAM (América) Yanina Latorre y Ángel de Brito destaparon la olla y aseguraron que la pareja estaba separada. “Ella se cansó, se hartó”, sostuvo la panelista. A su vez, dijo que Roberto “está muy en su rol político y que no genera un peso y que esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo”. Paralelamente, deslizó que la modelo le habría dicho a sus amigas que “se habría casado muy rápido”.

