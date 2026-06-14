Las inesperadas confesiones sexuales de Emily Ratajkowski: del celibato en pareja a los encuentros ocasionales con hombres “perturbados”

Emily Ratajkowski volvió a hablar sin filtros sobre uno de los períodos más difíciles de su vida. La modelo, actriz y escritora estadounidense publicó un extenso ensayo en la revista The Cut en el que repasó el derrumbe de su matrimonio con Sebastian Bear-McClard, la maternidad, la falta de relaciones sexuales, el divorcio y la etapa de citas que atravesó después de separarse.

Emily Ratajowski y Sebastian Bear se casaron por civil en febrero de 2018, tan sólo unas semanas después de conocerse Getty - Archivo

Entre las confesiones más impactantes, Ratajkowski reveló que la intimidad con su entonces marido se terminó apenas seis meses después del nacimiento de su hijo, Sylvester, y que menos de un año más tarde la pareja ya estaba separada.

“Seis meses después del nacimiento de mi hijo, mi marido y yo dejamos de tener relaciones sexuales. Menos de un año después, nos separamos”, escribió la modelo de 35 años en el ensayo.

Ratajkowski y Bear-McClard dieron la bienvenida a su hijo en marzo de 2021. Según relató, la llegada del bebé marcó una transformación profunda en su vida, tanto física como emocional. Describió aquellos primeros meses como una “transición violenta hacia una nueva realidad”, marcada por las exigencias de la maternidad y el desgaste de una relación que comenzaba a resquebrajarse.

Ratajkowski recordó aquellos días como una etapa en la que convivían el agotamiento, la adaptación a la crianza y la sensación de que su matrimonio se estaba desmoronando. Según explicó, todo ocurrió en un período que le pareció “instantáneo y terriblemente lento” al mismo tiempo.

La ruptura se hizo pública en julio de 2022, después de cuatro años y medio de matrimonio. Poco después trascendieron versiones que señalaban supuestas infidelidades por parte del productor cinematográfico. En septiembre de ese mismo año, Ratajkowski inició formalmente el trámite de divorcio.

Uno de los aspectos más personales del ensayo está relacionado con la imagen que tenía de la maternidad en soledad antes de convertirse en madre. La modelo confesó que durante su infancia y adolescencia consideraba que evitar convertirse en madre soltera era casi una prioridad. Según explicó, veía esa situación como una especie de fracaso personal y temía que significara perder independencia y oportunidades.

“Tener un hijo con el hombre equivocado era la forma más rápida de arruinarte la vida como mujer”, escribió al recordar las ideas que había incorporado durante años.

Sin embargo, la experiencia real terminó siendo muy diferente de la que imaginaba. Con el tiempo, aseguró haber aprendido a aceptar su nueva realidad y a construir una identidad propia lejos de las expectativas sociales que la rodeaban.

También reconoció que una de las cosas más difíciles después de la separación fue la forma en que otras personas reaccionaban ante su situación. Recordó las expresiones de lástima y las palabras de consuelo que recibía constantemente.

“No soportaba verme reflejada en sus ojos”, escribió al describir cómo percibía la mirada ajena. Según explicó, sentía que muchos la veían como una mujer abandonada o no deseada.

Tras el divorcio, Ratajkowski inició una etapa completamente nueva en su vida sentimental. Según contó, comenzó a tener encuentros casuales y experiencias que contrastaban con todo lo que había vivido anteriormente.

En 2023, Emily Ratajkowski, enfundada en un traje rojo, acompañó a su hijo Sly a pedir dulces en Halloween en el West Village de Manhattan Backgrid/The Grosby Group

“Antes de mi separación, nunca había tenido una aventura de una noche. Nunca me había acostado con alguien el mismo día que lo conocí”, reveló.

En el ensayo también hizo un repaso, con humor e ironía, de algunos de los hombres con los que salió durante aquellos años en Nueva York. Mencionó desde artistas y chefs hasta DJ y herederos millonarios, describiéndolos como “personajes singularmente perturbados del infierno masculino”.

Sin embargo, más allá de las experiencias románticas, dejó claro que la prioridad absoluta seguía siendo su hijo.

Emily Ratajkowski en la Met Gala de 2023 JAMIE MCCARTHY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ratajkowski explicó que estableció reglas muy estrictas para compatibilizar su vida social con la maternidad. Entre ellas, nunca quedarse a dormir fuera de casa y regresar siempre antes de que su hijo despertara.

“Tenía reglas: nunca llegar tarde a la hora de acostarse y, básicamente, nada de pernoctar”, contó. Incluso después de una noche de salidas o de varias copas, se aseguraba de volver a casa para relevar a la niñera y estar presente cuando Sylvester se despertara temprano por la mañana.

Con el paso del tiempo, la modelo llegó a una conclusión inesperada sobre aquella etapa de libertad recién estrenada.

Aunque durante un período se lanzó a explorar nuevas relaciones, terminó reconociendo que no estaba disfrutando realmente de la experiencia. Según explicó, gran parte de su energía emocional estaba concentrada en la crianza de su hijo.

“No disfrutaba del sexo”, admitió. Y agregó que estaba demasiado ocupada amando y cuidando a su hijo como para involucrarse de la manera que esperaba en esa nueva vida sentimental. Esa reflexión terminó llevándola a poner fin a la etapa de encuentros casuales y a replantearse qué lugar quería que ocuparan las relaciones en su vida.

En los últimos años, Ratajkowski también se convirtió en una voz activa a la hora de cuestionar ciertos mandatos asociados a la maternidad. Durante una entrevista reciente, contó que disfruta desafiar las expectativas sobre cómo debería verse o comportarse una madre.

La modelo recordó que, cuando vivía cerca del jardín de infantes de su hijo, solía recogerlo vestida para trabajar o para grabar su podcast, algo que llamaba la atención de otras familias. Lejos de intentar encajar en un modelo determinado, aseguró que disfruta romper con esos estereotipos y demostrar que la maternidad puede adoptar formas muy diferentes.