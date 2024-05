Las lágrimas de Andy Kusnetzoff ante el relato de Cayetano por sus problemas con la ludopatía

Escuchar

En un conmovedor momento al aire, Andy Kusnetzoff se emocionó hasta las lágrimas al leer un fragmento del libro de Nicolás Cajg, más conocido como Cayetano, en el que el periodista relata los problemas que atravesó durante años a causa de su adicción al juego.

El reencuentro entre ambos tuvo lugar en el programa de radio Perros de la Calle (Urbana Play), en el que Kusnetzoff compartió con su audiencia una parte del relato autobiográfico de Cajg, centrado en su lucha contra la ludopatía.

“Yo mentí mucho , ocultaba una parte importante de mi vida y pienso que ustedes pueden haber pensado que les estaba ocultando algo”, comentó Cayetano en referencia a esa dolorosa etapa, un período que coincidió con los largos años de trabajo compartido junto a sus excompañeros.

“Cajg escribió una biografía donde cuenta su terrible adicción al juego”, introdujo el conductor. Y sumó: “La primera vez que contaste esto al aire y que te habías fumado el departamento que te dio tu abuela para pagar las deudas, nosotros estábamos en tiempo real ahí”, mencionó Kusnetzoff.

Durante el programa, Kusnetzoff recordó una charla que tuvo con su colega, en la que Cajg lo puso al tanto de la situación. “Daban ganas de ayudarte y me abriste a un mundo que no conocía”, detalló el conductor, que en 2021 se distanció de Cayetano hasta su reconciliación en 2023, también al aire.

“Se llama ludopatía, no puedo frenar y necesito jugar y jugar, y la adrenalina que muchas personas encuentran en diferentes situaciones de la vida, yo la encontraba solamente en el juego”, explicó el autor del libro.

El conductor de Perros de la calle empezó a leer entonces el primer capítulo de la publicación, que Cayetano tituló No va más, y cortó su relato de forma repentina visiblemente conmovido . En el texto, el periodista describe, entre otras vivencias, que llegó a encerrarse en el baño de un restaurante para apostar.

“¿Te emocionaste?”, le preguntó el protagonista de la historia a Kusnetzoff. “Sí, me dieron ganas de llorar y estoy tratando de ver por qué”, respondió su excompañero. “Porque lo querés y es doloroso”, comentó Evelyn Botto. “Hay una parte en que el libro es doloroso”, destacó Kusnetzoff. “Nosotros tenemos una manera de vincularnos en la que nos cagamos de risa, pero el libro es doloroso, sí”, reconoció Cayetano.

Kusnetzoff y Cajg fueron inseparables compañeros de profesión durante casi dos décadas. En 2021, la separación llegó cuando el primero de ellos dejó radio Metro y se pasó a Urbana Play con su programa Perros de la calle, decisión en la que su colega no lo secundó.

“Vengo evitándolo desde hace 3 años”

El proyecto en la nueva emisora no incluyó a Cayetano en el equipo y la amistad se vio resentida. Desde entonces, pasaron tres años de distanciamiento. En una entrevista con LA NACIÓN publicada en octubre de 2022, Cajg advertía que “todavía” tenía “un café pendiente” con su colega. El momento llegó poco más de un año después y finalmente ambos comunicadores se reconciliaron al aire en un encuentro en la sede de Urbana Play, el cual no estuvo exento, sin embargo, de pases de facturas.

“Hace tres años que no lo veo; hablamos, pero no nos vemos. Está igual, está joven, lo veo bien, lo veo maduro, lo veo preparado, lo voy a saludar”, anunció con humor el conductor al dar la bienvenida a Cajg. E insistió: “Hacía mucho que no nos veíamos. Me escribió y le dije ‘vení’; la sentí hoy. Hacía mucho que no hablábamos. Vengo evitándolo desde hace 3 años. Me dice ‘¿vamos a tomar un café?’, y le digo ‘sí, sí’”.

“Perros de la calle es mi casa”, le recordó Cayetano, a lo que Andy reaccionó: “Nunca vas a dejar de ser parte, aunque dejaste en su momento”, refutó. Sin quedarse atrás, Cajg opinó: “Es que uno a veces necesita tomar distancia de ciertas cosas”.

Entre cruces y risas, Kusnetzoff agregó: “Lo evité tres años a Cayetano, pero no lo dejé de querer. Yo lo conozco y sé que si tomábamos un café, se quedaba tranquilo y ya está. Yo quería que sienta un poco que está perfecto las decisiones de cada uno, pero que tienen sus consecuencias. Hoy nos vimos y nos dimos un abrazo”.

