Andy Kusnetzoff y Nicolás Cajg, popularmente conocido como Cayetano, fueron inseparables compañeros de profesión durante casi dos décadas. En 2021, la separación llegó cuando el primero de ellos dejó Radio Metro y se pasó a Urbana Play con su programa Perros de la calle, decisión en la que su colega no lo secundó.

El desembarco en la nueva emisora no incluyó a Cayetano en el equipo, y la amistad se vio resentida. Desde entonces, pasaron tres años de distanciamiento físico. En una entrevista con LA NACIÓN publicada en octubre de 2022, Cajg advertía hace un año que “todavía” tenía “un café pendiente con Andy Kusnetzoff”. El momento llegó poco más de un año después, y finalmente ambos comunicadores se reconciliaron al aire en un encuentro en la sede de Urbana Play, el cual no estuvo exento, sin embargo, de pase de facturas.

“ Hace tres años que no lo veo; hablamos, pero no nos vemos. Está igual, está joven, lo veo bien, lo veo maduro, lo veo preparado, lo voy a saludar ”, anunció con humor el conductor de PH, Podemos Hablar (Telefe) al dar la bienvenida a su excompañero. E insistió: “Hacía mucho que no nos veíamos. Me escribió y le dije ‘vení’; la sentí hoy. Hacía mucho que no hablábamos. Vengo evitándolo desde hace 3 años. Me dice ‘¿vamos a tomar un café?’, y le digo ‘sí, sí’”.

“Perros de la calle es mi casa”, le recordó Cayetano, a lo que Andy reaccionó: “Nunca vas a dejar de ser parte, aunque dejaste en su momento”, refutó. Sin quedarse atrás, Cajg opinó: “ Es que uno a veces necesita tomar distancia de ciertas cosas. No es fácil, no es con vos ”.

Entre cruces y risas, Kusnetzoff agregó: “Perdoname, pero ¿tu mujer y tu hermana qué te dijeron? ‘Quedate con Andy’. ¿Y vos qué hiciste? La única decisión que tuviste. Y así te fue”. Tras ello, continuó: “Lo evité tres años a Cayetano. Pero no te dejé de querer. Yo lo conozco y sé que si tomábamos un café, se quedaba tranquilo y ya está. Yo quería que sienta un poco que está perfecto las decisiones de cada uno, pero que tienen sus consecuencias. Hoy nos vimos y nos dimos un abrazo, nos emocionamos, pero lo guardamos para adentro. Además, no quiero que opaque mi cumpleaños”.

Ante ello, Cayetano apuntó que “a veces uno hace cosas sin el deseo de lastimar a otra persona y no se da cuenta”, y confesó: “ Yo me di cuenta de que había tenido formas malas ”.

Andy destacó que en varias ocasiones habló con otros colegas y figuras acera de la separación de la dupla. “Fue medio feo, más allá de nuestras comunicaciones, por la pandemia, que fue muy duro. Después de 20 años, de vernos todos los días, ese 2020 hacer la radio cada uno en su casa, se perdieron esas microcharlas que se daban en los lugares donde te ves todos los días” y en las que se limaban asperezas, explicó el conductor “La pandemia terminó de acelerar el desgaste”, concluyó.

“ A mí me costaba muchísimo hablar las cosas, me las guardaba, y ahora aprendí a hablar las cosas a la cara. Es el aprendizaje más grande de mi vida. Y tal vez todo hubiera sido distinto si yo hubiera aprendido todo eso antes ”, compartió Cayetano.

Finalmente, el ex CQC hizo público su deseo de retomar la amistad. “Espero que a partir de ahora construyamos y reconstruyamos, sobre todo a partir de quiénes somos hoy”, mencionó. “Nosotros dos compartimos muchos años de nuestra vida, hoy tenemos hijos, los otros fueron momentos que no van a volver, todos crecimos y cambiamos, y está buenísimo, y estaría buenísimo reconstruir desde acá”, redundó.

A su vez, su colega admitió: “Tenía ganas de verte, de abrazarte. Me di cuenta de tu enojo y de tu distancia, pero estás entre mis mejores amigos de la vida y te necesité en muchos momentos, al margen del trabajo ”.

Cayetano y Kusnetzoff comenzaron a trabajar juntos en los 2000, cuando el primero llevó un curriculum a la puerta de la radio. “Mi primer móvil, desde la iglesia de San Cayetano, fue un desastre, pero sirvió para el apodo. Mucho de lo que soy como periodista lo aprendí de Andy, pero también necesitaba otros desafíos”, decía el comunicador a este diario el año pasado.

