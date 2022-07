Las lágrimas de Antonella Fontana por la muerte de su padre, Cacho Fontana: “Lo de mi mamá iba a ser un impacto muy grande para él”

En horas de dolor para los familiares y allegados del locutor Cacho Fontana, fallecido este martes a los 90 años, su hija Antonella reveló cómo fueron los últimos años de cuidado y tiempo compartido junto a su padre.

En conversación con los periodistas Nelson Castro y Pablo Montagna para el programa Cristina sin vueltas, de Radio Rivadavia, Antonella despidió a su papá agradeciendo los múltiples apoyos recibidos en este último período. “Cacho siempre lo contaba, decía: ‘Mi vida se hizo difícil, pero tengo a mis hijas que son un tesoro’”, compartió Castro, quien se mantuvo muy cerca del conductor en esta última etapa.

Ludmilla, la otra hija de Cacho Fontana y Liliana Caldini Gerardo Viercovich - LA NACION

A continuación, el conductor destacó “el cariño y la atención con que las hijas de Cacho, Antonella especialmente”, cuidaron de él. “ Con las dificultades, porque no fue una vejez fácil, él me decía: ‘Cometí muchos errores en mi vida, por eso no sabés lo que agradezco a Antonella lo que me cuida. Tiene que hacerse cargo de las cosas más elementales, de la comida, de la ropa. Y lo hace con un amor, con un cariño…’. Se le caían las lágrimas ”, reveló Castro.

Sin poder contener la emoción, Antonella, que es hermana gemela de Ludmila -ambas son hijas de la también recientemente fallecida Liliana Caldini-, se refirió a cómo fue cuidar de su papá durante la vejez. “ Es lo que se merecía, yo iba y me decía ‘gracias’, y yo le decía: ‘Papá, cómo me vas a decir gracias’. No hay otra manera de ser, de verlo, de estar. Es incondicional ”, señaló respecto al vínculo que mantenían.

Héctor Larrea, Cacho Fontana y su hija Antonella (Foto: Twitter @AntoFontanaok)

Conmovida, destacó asimismo el papel de Nelson Castro en estos últimos años: “Te quiero agradecer públicamente que me hayas ayudado en este último tiempo a cuidar a papá, por visitarlo”, dijo, y extendió su mensaje “a todo el personal del Hospital Fernández”, aunque insistió: “Sobre todo a vos, a quien tengo que agradecer es a vos, y quiero hacerlo públicamente porque todo este tiempo te agradecí en privado. A papá le hubiese gustado esto”, dijo dirigiéndose al periodista.

Castro mencionó “el amor” con que Antonella atendió a su padre. “En una vida difícil, él lo contaba, lo decía siempre de vos”, remarcó. Antonella fue quien asumió en la familia la mayor parte de los cuidados de Cacho Fontana, puesto que su hermana Ludmila reside en España.

Respecto a la sorprendente sincronía en la muerte de sus padres, con apenas un día de diferencia -Liliana Caldini falleció el pasado domingo-, Antonella expresó: “ Papá no se enteró. Mi hermana llegó el lunes. Íbamos a ir ayer a la tarde a hablar con él, y habíamos pensado en que mi hermana lo vea, que lo salude, y una vez que hayamos enterrado a mi mamá, avisarle a papá, porque iba a ser un impacto para él ”, explicó. Con la voz quebrada, la hija del locutor contó a continuación que, mientras estaban “esperando un llamado por los trámites” de su mamá, recibió la notificación del fallecimiento de su padre.

Cacho Fontana murió el lunes a los 90 años de edad, un día después de Liliana Caldini, la madre de sus hijas. Antonella comentó que, tras ser velados, los restos de su padre serán cremados en el cementerio de Chacarita, tal como era su deseo.

Una postal familiar de Cacho, Liliana, Antonella y Ludmila en plenas vacaciones (Foto: Instagram @lilianacaldini)

En el último tiempo, la salud del locutor salud venía bastante deteriorada. Se había contagiado por primera vez de Covid-19 en 2020 y además había atravesado cuadros de neumonía. Además, en 2019 tuvo que ser internado tras sufrir una caída en el baño de un restaurante, luego de participar de una entrevista televisiva en la que probablemente hizo el balance más crudo y descarnado de toda su existencia. Allí, entre otras cosas, reconoció por fin sin ninguna reticencia que el alcohol y las drogas lo llevaron al ostracismo en uno de los mejores momentos de su brillante carrera como animador y conductor. Ese mismo año concedió su última entrevista a LA NACION.

Cacho Fontana y Liliana Caldini, que estuvieron en pareja durante 12 años, junto a Ludmila y Antonella Instagram @fontana_anto

Para muchos todavía resulta inexplicable cómo una de las figuras más importantes de la historia de la radio y la televisión en la Argentina, dueño de una voz excepcional de la que se valió para imponer un estilo que hasta hoy sigue imitándose, cayó en un camino autodestructivo que casi termina por completo con la fama, el prestigio y el dinero que obtuvo por méritos propios. Después de hacer por años lo que quiso y tener a su alcance todo el disfrute material imaginable, Fontana pasó sus últimos años en una residencia para adultos mayores y reconoció sin vueltas en más de una oportunidad la estrechez económica a la que se enfrentaba mientras el trabajo se hacía cada vez más escaso.