Las lágrimas de Pamela David al recordar la trágica muerte de su hermano, Franco: “Esa batalla la perdí”

Escuchar

En junio de 2020, Pamela David vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando su hermano menor, Franco, se quitó la vida con tan solo 22 años, luego de una larga lucha contra las adicciones. Hoy, cuatro años después, la conductora busca crear conciencia sobre el tema y tratar de ayudar a las familias que viven lo mismo que la suya, inspirando a otros que, a diferencia de ella, tuvieron un final feliz.

“A mí me pasó algo a nivel personal, con Franco, que en paz descanse. Yo esa batalla la perdí, pero invitar a mi programa a gente que la gana es el mensaje que quiero dar”, dijo durante un mano a mano con Marina Charpentier, madre de Chano Moreno Charpentier, en Desayuno Americano (América). “ En ese momento tuvimos la posibilidad económica de llevarlo a los mejores lugares. ¿Cuántas familias no la tienen? Y aún así perdimos la batalla ”, continuó.

El joven vivía en Santiago del Estero, lugar de donde es oriunda la conductora, y tenía una familia muy presente. Sin embargo, no logró salir adelante. “Había cumplido los 18, porque desde muy chiquito empezó a consumir, y hasta ahí sus padres podían llevarlo, tenían la decisión. Pero una vez que cumple los 18 se queda sin herramientas ”, recordó sobre el momento en donde se produjo un quiebre y ya comenzó a ser más difícil poder darle una mano.

En ese camino de lucha constante, hubo una persona que estuvo mucho a su lado. “Yo le voy a agradecer eternamente a Malena Galmarini, ella se involucró mucho con esto, me ayudó y me acompañó y logramos internarlo. Después lo sacás y te das cuenta que no es tan fácil, no es tocar un botón”, continuó contando desde la experiencia. “ Mientras tanto, gobiernos y gobiernos que no hacen nada ”, culminó.

Hace un año, durante una entrevista con LA NACIÓN, la conductora había relatado la lucha familiar que atravesaron para ayudar a Franco. “Los hermanos hemos acompañado en todo lo que estuvo a nuestro alcance, fueron muchos años de internaciones. Pasamos por todos los estados de ánimo, incluso de estar enojados con él. Uno hace lo que está a su alcance”, aseguraba por aquel entonces. “En mi caso, he dejado muchas veces a mi familia para acompañarlo los fines de semana, cuando salía de la granja donde ha estado internado. Es un dolor muy grande, tengo una deuda, porque es una batalla que hemos perdido . Me cuesta mucho hablar. Siento que no puedo ayudar a la gente, porque a mí me gustaría dar un mensaje esperanzador”, añadió.

Pamela David con su hermano, Franco, quien falleció tras batallar contra las adicciones

“Trato de no revivirlo, siento mucho dolor. Su novia estaba embarazada y él no se llegó a enterar de eso, entonces queda la duda de por vida sobre qué hubiese pasado si se enteraba que iba a ser papá. Es una impotencia...”, expresó con frustración, tratando de encontrar respuestas a lo ocurrido. En el medio de tanto dolor y tragedia, el bebé que venía en camino logró iluminar a la familia. “La llegada de Gianfranco es un canto a la vida. Es un gordo que sonríe, alegre, feliz. Mi papá está loco de amor”, contaba Pamela hace un tiempo.

Es justamente su padre quien la ayudó a mantenerse positiva en medio de la tristeza. “Me enseña cada día de mi vida, es un gran maestro para mí”, le contaba a este medio. “Él se levanta feliz y le agradece a Dios un día más de vida. Me dice ‘hija cómo no voy a agradecer el sol que entra por la ventana, hay que agradecer’. Cuando me estoy por quejar por cualquier estupidez, pienso en mi papá y se me pasa. Si él, con lo que le pasó, tiene esa filosofía de vida, ¿quién soy yo para quejarme?”, afirmó.

LA NACION

Temas Pamela David