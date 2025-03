Jesica Cirio habló con Pamela David, luego de la detención de Elías Piccirillo: “Está destrozada”

Otra vez, Jesica Cirio quedó en el ojo de la tormenta. Luego de su escandalosa separación de Martín Insaurralde a fines de 2022, la modelo y empresaria decidió volver a apostar al amor: se casó con Elías Piccirillo en mayo de 2024. La aventura duró solo nueve meses: de nuevo en medio de un escándalo judicial que incluyó la detención de su marido, su imagen volvió a quedar envuelta en un manto de sospechas. Y si bien todavía no apareció en público para hablar de lo sucedido, Pamela David contó cómo se encuentra en este momento. “Está destrozada”, aseguró la conductora.

Elías Piccirillo fue detenido por efectivos de Prefectura Naval

“Yo le escribí a Jesica Cirio”, adelantó David al presentar el tema en su programa de América, Desayuno Americano. “La debe estar pasando mal Jesica, ¿no?”, dijo el periodista de policiales Carlos Salerno. Luego de asentir y escuchar los detalles del caso, David remarcó: “Está destrozada”. “Es una persona muy querida. Todos los que la conocemos no tenemos nada para decir de ella”, sumó sobre la conductora, modelo y empresaria.

Parada junto a Luis Bremer, el encargado de las noticias del mundo del espectáculo del ciclo, David tomó su celular y agregó más detalles sobre los mensajes que intercambió con Cirio luego de la detención de Piccirillo. “Está destrozada. Está bien acompañada, bien contenida porque la gente que la conoce la quiere y la acompaña. Y los amigos están en las buenas y en las malas”, sumó.

Jesica Cirio está "destrozada", dijo Pamela David

En ese momento, Bremer tomó la posta para hablar del estado de la relación entre Cirio y Piccirillo antes de la detención. “Esta semana, según dijo la colega Cora Debarbieri, luego de que el abogado de Jesica dijo que estaban distanciados, Cirio habría presentado los papeles de divorcio”, informó el periodista.

“Entiendo perfectamente que hoy Jesica no quiera hablar y está perfecto porque no está bien. Porque está destrozada porque no puede entender”, volvió a insistir Pamela luego de presentar otro informe relacionado al caso.

La detención de Elías Piccirillo

Piccirillo se escapó corriendo por la puerta del country Captura de video

Elías Piccirillo fue detenido este jueves. La detención fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi. El representante del Ministerio Público también pidió el arresto de siete oficiales de la Policía de la Ciudad. Fuentes judiciales informaron a LA NACIÓN que el esposo de la conductora fue capturado en el barrio El Yacht, situado en el complejo urbanístico Nordelta, en Tigre, tras ser buscado intensamente.

En un video que se filtró a los medios, se ve a Piccirillo en un aparente intento de fuga. Desde su entorno dijeron, sin embargo, que en el momento del allanamiento Piccirillo estaba corriendo y cuando se enteró de la orden de detención se entregó a la Prefectura Naval acompañado de su abogado, Fernando Sicilia.

Una relación rota

Jesica Cirio y Elías Piccirillo, un amor que llegó a su fin instagram.com/jesicacirio

En medio del escándalo, Cirio decidió avanzar con el trámite judicial para disolver el vínculo matrimonial que había comenzado en febrero de este año, contó a LA NACIÓN el abogado de la modelo. A Piccirillo, de 39 años, se le imputa haber implantado más de un kilo de cocaína y una pistola calibre 9 milímetros en el Audi Q8 de un hombre identificado como Francisco José Hauque, luego de haber compartido juntos una comida en el Palacio Duhau.

La pareja se conoció en 2023, luego de la escandalosa separación de la modelo con el exintendente de Lomas de Zamora. Tras el divorcio y una investigación por corrupción y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado nacional, Cirio contó que conoció a Piccirillo en una reunión de amigos en común e hicieron público el romance meses después.

El casamiento de Jesica Cirio y Elías Piccirillo AF

En un viaje a Tulum, México, él le propuso casamiento y la boda se concretó el 26 de mayo de 2024. Dicho por ellos mismos, enseguida empezaron a hablar de la posibilidad de ser padres y la modelo incluso congeló óvulos en 2023, con la idea de volver a ser mamá en algún momento.

Ocho meses después de su boda, como precisó este medio, se produjo un impasse en la relación tras surgir los primeros rumores sobre un allanamiento a una de las viviendas que la pareja compartía. Tan solo dos semanas más tarde, Cirio confirmó su separación en medio del escándalo judicial.

