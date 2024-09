Pamela David aseguró que lo dio “todo” para que Javier Milei no ganara las elecciones

Escuchar

La conductora Pamela David volvió a apuntar contra la gestión de Javier Milei, aseguró que todavía “no lo ve” como Presidente y dejó entrever que él no sería quien verdaderamente está al mando en el Gobierno. “Me gustaría ser un poco más misericordiosa con él. Pero no creo que sea él quien está detrás de las grandes decisiones. Siento que Javier no es quien gobierna y son los grupos políticos y los verdaderos poderosos quienes manejan las decisiones”, consideró.

Así, en diálogo con Radio con Vos, reveló que el año pasado lo dio “todo” para que el entonces candidato de La Libertad Avanza (LLA) no ganara en las elecciones porque no le gusta su propuesta o su proyecto de país. No me gustaba que se rompiera todo... Romper el Ministerio de la Mujer. “Soy de las mujeres a las que les parecía muy fuerte o violenta la ‘marea’ feminista, me shockeaba y no me representaban. Con el tiempo dije ‘che, me abrieron los ojos’: aprendí a valorarnos, a cuidarnos, a no matarnos entre nosotras. Por eso, cuando la propuesta es ‘romper todo solo porque la agresión es mi fuerte’, no me gusta”, agregó.

“Eso no pasó y ganó porque la gente estaba más cansada por lo que sea, corrupción, cualquier cosa... En fin, ganó Milei y todo lo que llamaba ‘campaña de miedo’ y dijo que no iba a suceder, efectivamente está sucediendo . Mientras, yo inhalo y exhalo, y ya habrá elecciones en algún otro momento”, remarcó y sumó: ““Yo lo conozco de cuando venía como panelista y me peleaba porque era misógino con Sol Pérez. No tengo una mirada de él como Presidente; lo es y fue elegido por la mayoría y la mirada de respeto se construye, así que en algún momento supongo que lo voy a sentir”.

De esta forma, la conductora de Desayuno Americano se refirió a su rol al frente del programa y a las obligaciones que tienen los comunicadores. “Creo en la responsabilidad de contar lo que está pasando y de decir si hay algo que me parece mal”, consideró. Sin embargo, también reconoció que ella es “conductora de un programa”, y que, a su vez, tiene “compañeros y un canal que te dice ‘andá por acá que garpa y hacé karaoke’”.

Por otro lado, David consideró que Milei “tiene símil características de las personas que tienen (síndrome de) Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan”. “Mucha gente dice que es esto es natural, que él dice lo que piensa y no la caretea. Pero yo pienso que un filtro, cuando sos el mandatario principal, deberías tener. Todos lo que estamos debajo queremos un país mejor”, reflexionó la conductora del noticiero Desayuno Americano.

