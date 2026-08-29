Las nuevas fotos que confirman la despedida de soltera de Lali Espósito con amigas en Río de Janeiro

Desde este viernes circulan rumores de que Lali Espósito estaría celebrando su despedida de soltera en Río de Janeiro, en la previa de su anunciada boda con Pedro Rosemblat. En ese contexto, una serie de fotos publicadas este sábado por Mery del Cerro reforzó las versiones.

En una de las imágenes, la cantante aparece en el centro del grupo vestida de blanco y con una liga del mismo color en una de sus piernas, mientras la mayoría de sus amigas, entre ellas Cande Vetrano, lucen prendas negras. Además, todas llevan máscaras de conejos: la de Lali es blanca y las del resto, negras. En otra de las fotos se ve a Espósito con un collar que parece tener la inscripción Bride (novia en inglés).

En una de las imágenes se ve a la cantante con un collar que parece tener la inscripción Bride (novia en inglés) Instagram Mery Del Cerro

En otras postales, la artista posa con la máscara de coneja y también con una careta que muestra la cara de Rosemblat. El álbum incluye además distintos momentos compartidos durante el viaje. “Río siempre será un buen plan”, escribió Del Cerro al publicar las imágenes en su cuenta de Instagram. Lali respondió en los comentarios: “Las amo mal”.

Del viaje también participaron la actriz Justina Bustos y varias amigas más. En algunas de las fotografías se observa al grupo compartiendo distintas comidas: en una imagen se puede ver que comieron hamburguesas con papas fritas y, en otras, varias de las jóvenes están sentadas alrededor de una mesa durante lo que parece ser un desayuno o una merienda. Otra de las postales las muestra a pocos pasos de una playa de Río de Janeiro.

El grupo de amigas disfrutó en las playas de Río de Janeiro Instagram Mery Del Cerro

Las primeras especulaciones sobre la despedida comenzaron cuando Del Cerro publicó una foto de un almuerzo con un grupo de mujeres en un hotel cinco estrellas del barrio de Leblon. Más tarde, en las redes sociales circularon imágenes de Lali recorriendo la ciudad junto a Vetrano y la productora Morena Fernández Quinteros. Durante su estadía, varios fanáticos también se cruzaron con la artista, quien accedió a tomarse fotografías y firmar autógrafos.

Además, la cantante fue vista durante una salida con sus amigas en Pink Flamingo, un bar LGBTIQ+ ubicado en Copacabana que se presenta como “el lugar más pop de Río”. El viaje tuvo lugar mientras Lali avanza con los preparativos para su próximo recital en el estadio de River Plate, previsto para el 26 de septiembre.

En varias de las imágenes compartidas por Del Cerro se ve a Lali con la máscara de conejo Instagram Mery Del Cerro

Como contó LA NACION, Espósito anunció su casamiento con Rosemblat el pasado 14 de enero. “Nos casamos”, escribió entonces la intérprete de “Fanático”. Aunque todavía no trascendieron detalles sobre la ceremonia, la escapada a Brasil indicaría que la boda podría estar más cerca de lo esperado.

En esa galería de imágenes para dar a conocer la decisión que habían tomado como parera, la primera foto fue una imagen del anillo de compromiso, para el cual la cantante eligió un diseño moderno de oro con dos piedras brillantes diferentes. Una se trata de una gema rectangular de corte esmeralda, en tono celeste claro, engarzada en un marco geométrico, y un diamante redondo de talla brillante, más pequeño, también en engarce cerrado.

Lali posó con una máscara con la cara de Pedro Rosemblat Instagram Mery Del Cerro

En las siguientes fotos dejó un repaso de su festejo en la playa con su futuro esposo con copas de espumantes, besos, abrazos y muchas risas por el nerviosismo de esta nueva etapa de su vida.