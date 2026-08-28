Las fotos de Lali en Río de Janeiro que despertaron rumores sobre su despedida de soltera

Hace ocho meses Lali Espósito anunció su casamiento con Pedro Rosemblat y todo parecería indicar que la gran boda estaría más cerca de lo que muchos creen. Si bien la cantante está enfocada en los preparativos para volver a presentarse en el estadio River Plate el 26 de septiembre, en el medio hizo una escapada con su grupo de amigas que, si bien intentó mantenerse en silencio, fue descubierto por sus fanáticos. Una serie de imágenes que se viralizaron en las redes sociales dieron cuenta de que viajó a Brasil para nada más y nada menos que tener su despedida de soltera.

“Nos casamos”, anunció la intérprete de “Fanático” en una publicación de Instagram el 14 de enero en la que mostró, orgullosa, el anillo de compromiso que recibió de su novio Pedro Rosemblat. Si bien varias veces insistió en que no tenía intenciones de ser esposa, su amor con el conductor de Gelatina cambió sus planes y ahora se preparan para dar el sí. Aunque aún no hay detalles de cómo será la unión, esta semana trascendió que la despedida de soltera ya estaría en marcha.

La foto del almuerzo en Río de Janeiro que compartió Mery del Cerro (Foto: Instagram @merydelcerro)

Las especulaciones comenzaron cuando Mery del Cerro, íntima amiga de Espósito, publicó en sus redes sociales una foto de un almuerzo junto a un grupo de mujeres en un hotel cinco estrellas del barrio de Leblon en Río de Janeiro. Luego, en las redes sociales, comenzaron a circular imágenes de Lali en la ciudad brasileña con Cande Vetrano y la productora Morena Fernández Quinteros. Asimismo, varios fanáticos se la cruzaron y ella no les negó ni fotos ni autógrafos.

Las imágenes de Lali en Brasil no tardaron en hacerse eco en las redes sociales (Foto: Captura de X)

Por otra parte, también quedaron al descubierto sus planes para el festejo. Lali fue vista disfrutando de una divertida y animada velada con sus amigas en Pink Flamingo, un bar LGBTIQ+ ubicado en Copacabana que se define como “el lugar más pop de Río”. Si bien las viajeras evitaron mostrar la intimidad de su estadía en redes sociales, todo indica que están pasando días increíbles de relax, paseos y fiestas para despedir el último periodo de soltera de la artista.

Según trascendió, Lali viajó a Brasil con sus amigas para celebrar su despedida de soltera (Foto: Captura de X)

Fanáticos se cruzaron con Lali en un famoso bar de Copacabana (Foto: Captura de X)

Aunque en el presente y futuro sentimental de Espósito solo se visualiza a Rosemblat, esta semana se rememoró uno de sus vínculos amorosos más breves y polémicos: el que tuvo con Mariano Martínez durante cinco meses allá por 2015. Todo comenzó cuando le reconoció a Martín Cirio que no volvería a trabajar con el actor, con quien compartió la pantalla en Esperanza mía (eltrece). ”Con él no. Sinceramente", lanzó ella seguido por una carcajada. ”¡Ay, qué mala!" —se dijo a sí misma. “Con todos los demás, que la gente conoce, sí. Me llevo bárbaro con todos”, remató con un dejo de picardía.

La madre de Lali recordó la relación de su hija y Mariano Martínez

Luego, fue su madre, María José Riera, quien, durante su paso por Patria y familia (Luzu TV), habló de la relación y admitió que no formó ningún tipo de vínculo familiar con Martínez y que, de hecho, no tenía una opinión de él porque, a diferencia de otros novios de su hija, ni siquiera lo conoció. “Yo no tuve vínculo con él, pero porque también duró nada, fue una relación bastante corta. Lali era muy noviera, venía de relaciones largas, de Peter [Lanzani], de Benja [Amadeo], gente que yo ya conocía de antes y tuvo mucho vínculo con ellos. Ella estuvo años de novia y con él no llegué”, sostuvo.