El mundo del entretenimiento sigue de luto por el prematuro fallecimiento del actor de Friends Matthew Perry, quien murió a finales de octubre, a los 54 años. Su partida despertó una profunda conmoción entre sus colegas, muchos de los cuales le siguen rindiendo homenajes en sus redes y en distintas publicaciones en medios.

En ese sentido, esta semana se sumó Sean Penn, quien, sin embargo, realizó unas polémicas declaraciones respecto de la muerte de la querida estrella. En una reciente entrevista con Piers Morgan Uncensored, el ganador del Oscar dio su opinión sobre el fatídico desenlace de Perry, quien fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa, por causas todavía no resueltas.

Penn, que compartió pantalla con Perry en dos episodios de la exitosa sitcom en la década de 2000, se refirió de forma afectuosa al fallecido actor. El artista admitió no conocer bien a su colega pero expresó admiración por su talento y carácter. Además, recordó haberlo felicitado por sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, durante un encuentro casual que los tuvo a ambos como protagonistas en un aeropuerto de Los Ángeles.

Las memorias, un testimonio sincero de la incesante lucha de Perry contra el consumo de sustancias, se ganaron el respeto de Penn, quien también lidió con sus propios problemas de adicción y quien considera que la forma en que el intérprete fallecido expuso en vida sus batallas contra las adicciones fueron un acto de valentía. El intérprete considera que la franqueza con la cual Perry se refirió a sus propios problemas de salud servirá a otras personas, para hacer frente a problemas similares.

“No puedo afirmar que lo conocí bien, pero me caía muy bien. Lo había visto hacía poco. Ambos tomamos un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo que sabía de su libro”, destacó. Y añadió: “Creo que él afrontó la situación; parecía muy inteligente y audaz por la forma en que lo hizo. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente, para que su experiencia les fuera útil”.

Las palabras de Penn, sin embargo, no estuvieron exentas de polémica. A pesar de su admiración por Perry, el actor confesó que no lo tomó por sorpresa la muerte prematura de la estrella y citó el daño que Perry habría infligido a su propio organismo a lo largo de los años debido a sus adicciones como una posible causa que podría haber contribuido a su muerte prematura. “Lo que le pasó es trágico, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que él mismo se había causado mucho daño a lo largo de los años. Es una situación difícil, así que le deseo lo mejor a su familia”, pronunció.

Su momento preferido en Friends

Perry llegó a revelar en sus memorias que, en un momento, durante el rodaje de Friends, llegó a tomar casi 55 pastillas de Vicodin al día . Su muerte deja un legado de actuaciones memorables, especialmente en relación con su papel icónico de Chandler Bing en la serie.

El capítulo favorito de Matthew Perry en Friends IMDb

Entre los 236 episodios que conformaron las 10 temporadas de la popular ficción, Perry tenía uno favorito. Era The One With The Blackout, el episodio siete de la primera entrega de Friends. En él, un repentino apagón afecta la ciudad cuando Phoebe está a punto de cantar su primera canción frente al público del Central Perk, lo cual provoca que cinco de los seis amigos permanezcan en casa a la luz de las velas, mientras tratan de pasar el tiempo de la manera más amena posible.

En ese momento de la trama, Chandler está en un cajero automático, en el que queda encerrado junto con la modelo Jill Goodacre. Lo que comienza con un comentario incómodo, característicos de su personaje, y la necesidad de realizar la maniobra Heimlich, se convierte en un rato agradable, en el que incluso ambos intercambian teléfonos.

En una entrevista con Entertainment Weekly en 2004, el actor había dicho al respecto: “Lo interesante de este capítulo fue que no hablé mucho; fue principalmente una voz en off. Lo que fue genial de aquella noche es que pude ver las otras tres cuartas partes del espectáculo, a esos cinco grandes actores (sus coprotagonistas Jennifer Aniston, David Schmimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox) haciendo un trabajo grupal que era asombroso. Fue la primera vez que me di cuenta de que realmente esto estaba funcionando”, destacó.

