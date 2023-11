escuchar

La muerte de Matthew Perry el 28 de octubre conmocionó al mundo del espectáculo. Junto a él, Jennifer Aniston, David Schmimmer, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow y Courteney Cox-Arquette protagonizaron un antes y un después en la historia de las sitcoms con Friends, desde 1994. Los momentos más icónicos de Chandler Bing quedarán en la memoria de todos los fanáticos de la serie, pero hubo uno de ellos que significó aún más para el actor. ¿Cuál era el episodio favorito del intérprete que generó tantas risas?

Matthew Perry falleció a los 54 años, el sábado 28 de octubre. Fue encontrado sin vida en su vivienda de Los Ángeles y el mundo del espectáculo se quedó devastado. Además de su trabajo en la pantalla chica, tuvo una trayectoria en el cine al formar parte de 17 again, junto a Zac Efron y Mi vecino, el asesino, con Bruce Willi, entre otras.

Friends se convirtió en una de las series favoritas de todos los tiempos Archivo

Pero, sin lugar a dudas, el papel que llegó al corazón de todos los espectadores y que se convertiría en su mayor éxito fue el de Chandler Bing en Friends. El día a día de Rachel Green, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay, Ross y Monica Geller inundó de risas a los fanáticos a través de la pequeña pantalla, que actualmente pueden disfrutar a través de HBO Max.

Entre los 236 episodios que conformaron 10 temporadas, Perry tenía uno como su favorito. Se trató de The One With The Blackout, el capítulo siete de la primera entrega de Friends. En él, un repentino apagón acecha a la ciudad cuando Phoebe está a punto de cantar su primera canción frente al público del Central Perk, lo que provoca que cinco de los seis amigos permanezcan en casa con la luz de las velas, mientras tratan de pasar el tiempo de la manera más amena posible.

El capítulo favorito de Matthew Perry en Friends IMDb

Chandler Bing, por su parte, se encontraba en un cajero automático en el que quedó encerrado. Pero, no estaba solo: también quedó atrapada la modelo Jill Goodacre. Lo que comenzó con un comentario incómodo, característicos de su personaje, y la necesidad de realizar la maniobra Heimlich, se convirtió en un rato agradable en el que incluso intercambiaron teléfonos.

El motivo por el que Matthew Perry eligió el episodio con Jill Goodacre como su favorito

Desde su apasionado beso con Julia Roberts, bajo el papel de Susie Moss, hasta su incapacidad de posar de manera natural y relajada para las fotos, Matthew Perry regaló muchos icónicos momentos a los fanáticos, a través de su interpretación de Chandler Bing en Friends.

El actor interpretó la escena con Jill Goodacre IMDb

Respecto a la escena que protagonizó con la modelo en la primera temporada, el actor contó el motivo por el cual prevaleció este episodio sobre el resto. “Lo interesante de este capítulo fue que no hablé mucho, fue principalmente una voz en off”, señaló en 2004, en diálogo con Entertainment Weekly. En esa misma línea, añadió: “Filmamos previamente lo que dije y tuve que reaccionar. Recuerdo que escupí el chicle y se pegó a la pared. Fue mi elección quedarme congelado por el miedo y la vergüenza”.

Para cerrar, sostuvo: “Lo que fue genial de aquella noche es que pude ver las otras tres cuartas partes del espectáculo. Estos cinco grandes actores hacían un trabajo de conjunto que era asombroso. Fue la primera vez que me di cuenta de que realmente esto estaba funcionando”.