Las primeras fotos de Jennifer Lopez y Alex Rodriguez luego de los rumores de crisis

Cinco días después de que Alex Rodríguez viajara a República Dominicana para luchar por el amor de Jennifer Lopez, las primeras fotos de la pareja confirman que la separación es algo del pasado y el amor sigue tan vigente como antes.

La artista y el deportista fueron captados por la lente de los paparazzi mientras desayunaban en la localidad Río San Juan junto a otras dos personas. En el medio de la velada, ambos compartieron besos, risas y abrazos, mostrándose felices y enamorados.

En un breve comunicado publicado hace unos días, luego de que se viralizaran los rumores de separación, Lopez (51) y Rodriguez (45) reconocieron que estaban “lidiando con algunas dificultades” en su relación. “Los últimos días fueron aflictivos y estresantes”, señaló a la revista People una fuente cercana a ambos. “Ella y Alex tienen un montón de problemas que esperan poder resolver, pero ambos parecen estar dispuestos a hacer lo que haga falta para permanecer juntos”, agregó.

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez juntos en República Dominicana, desmintiendo los rumores de separación The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Durante una nota de tapa que realizó el mes pasado con la revista Allure, Lopez reveló que ambos estaban haciendo terapia de pareja. “Creo que ayudó mucho a nuestra relación”, dijo durante la entrevista, en donde también contó que habían suspendido temporariamente sus planes de casamiento, tras verse forzados a postergar dos ceremonias debido a la pandemia de Covid-19.

Hace unas semanas, medios del mundo del espectáculo estadounidense revelaron que Rodríguez habría tenido una relación paralela con la modelo Madison LeCroy. “He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es solo un conocido”, dijo ella cuando le preguntaron por los rumores. “Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, explicó.

Esta situación habría molestado mucho a Lopez, quien se habría sentido humillada por los recientes rumores que pusieron en jaque la gran familia ensamblada que formaron con los hijos de Lopez, los mellizos de 13 años Emma y Max, de su matrimonio con el cantante Marc Anthony, y las hijas de Rodriguez, Natasha (16) y Ella (12).

