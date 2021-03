Jennifer Lopez y Alex Rodríguez están “trabajando algunas cosas” de su relación

Jennifer Lopez y Alex Rodríguez intentan salvar su relación, luego de una fuerte crisis, cuatro años de pareja y planes de casamiento. “Estamos trabajando en algunas cosas”, revelaron ambos en un comunicado al que tuvo acceso revista People, tras varios rumores que hablaban de una separación.

“Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, todavía están juntos. Pasaron por una mala racha, pero no se separaron”, dijo una fuente al citado medio y agregó que la especulación que surgió el mes pasado de que Rodríguez había tenido una aventura con Madison LeCroy, la estrella del reality Southern Charm, no había tenido “nada que ver”. Recordemos que una fuente había dicho a Page Six que aquel escándalo le había dado mucha vergüenza a la cantante.

Tras la intensa ola de de rumores, la pareja difundió un comunicado. Si bien contaron que había algunos temas a trabajar juntos, quisieron dejar en claro que ellos aún no se dieron por vencidos. “Todas las informaciones [de los medios] son imprecisas. Estamos solucionando algunas cosas”, expresaron quienes al parecer continúan con los planes de formalizar su historia de amor con un casamiento, que debieron postergar por la pandemia.

Alex y Jennifer se conocieron hace cuatro años y desde entonces están juntos; se comprometieron dos años después durante unas vacaciones en Las Bahamas, cuando Rodríguez le hizo la propuesta con un anillo valuado en 1,4 millones de dólares. La última foto donde se los ve juntos data de fines de febrero.

Los rumores en torno a una separación surgieron con más fuerza luego de que el sitio Page Six informara que existía una fuerte crisis que llevaba varios meses gestándose. Una fuente reveló a la prensa estadounidense que, mientras Rodríguez se prepara para la temporada de béisbol, Lopez se encuentra en la República Dominicana, grabando su película.

El contacto de Rodríguez con LeCroy

Semanas atrás, diferentes medios revelaron que Rodríguez había tenido una relación extramatrimonial con la modelo Madison LeCroy. “He hablado por teléfono con él. Esa es la verdad, pero nunca hemos tenido algo físico, es solo un conocido”, dijo ella, al ser consultada por los rumores. “Nunca ha engañado físicamente a su prometida conmigo. Todo esto fue hace un año. No sé qué hacer. He tratado de estar lo más callada posible. No quiero nada malo para su familia ni para la mía”, agregó.

Antes la modelo había admitido que Rodríguez la contactó para tener un encuentro. Ante la pregunta sobre el supuesto affaire, ella respondió: “Es falso. Me contactó, y sí, nos enviamos mensajes de texto, pero aparte de eso, no pasó nada más”.

LA NACION