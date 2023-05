Las románticas palabras de Nicole Neumann a Manu Urcera, tras la polémica agresión del piloto a un aficionado

escuchar

En medio de la denuncia por golpes y agresiones presentada por un aficionado contra el piloto Manu Urcera, pareja de Nicole Neumann, la modelo rompió el silencio para apoyar públicamente a su novio. A través de un llamativo mensaje, la futura esposa del corredor dejó en claro cuál es su postura tras el escándalo.

El sábado 29 de abril, en una competición de Turismo Carretera que tuvo lugar en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Urcera agredió a un fanático de la categoría que lo habría increpado en boxes al realizar un comentario ofensivo sobre su famosa novia. Tras el golpe, el hincha habría caído al suelo sobre un borde filoso lastimándose la cabeza, como así se puede apreciar en un video que registró los momentos posteriores al altercado y que fue difundido por el programa Intrusos (América).

Tras el hecho Neumann no se pronunció sobre lo ocurrido. Sin embargo, en el día de ayer, un posteo suyo en redes sociales dejó al descubierto su apoyo incondicional al piloto. En su cuenta de Instagram, la modelo publicó varias fotos que rotuló con la frase “disfrutando del otoño”, imágenes en las que se la puede ver relajada en diferentes paisajes otoñales, así como junto a su futuro marido en una tierna instantánea.

"Disfrutando del otoño" fue la frase con la que Nicole compartió una serie de fotos en Instagram

Urcera no dudó en reaccionar al posteo de su pareja y lo hizo de forma contundente dedicándole un “Te amo” en el apartado de comentarios de la publicación. Pero lo que llamó la atención de los seguidores fue la respuesta de Nicole, que se deshizo en elogios hacia su novio. “Yo a vos, mi amor, noble y generoso y amable (de amar) por donde te mire (adentro y afuera)”, expresó la mamá de Indiana, Allegra y Sienna.

Si bien varios usuarios de las redes celebraron el amor en la pareja y el gesto de Nicole, otros no dudaron en aprovechar la oportunidad para cuestionar la actitud del piloto. “Tan amable que mandó a un hombre al hospital de una piña” o “Yo no me casaría con un hombre tan violento”, fueron parte de las frases registradas en los comentarios.

Los románticos mensajes intercambiados por la pareja en redes sociales

¿Qué ocurrió el día de la agresión?

Durante la quinta fecha del TC, Urcera terminó involucrado en una violenta situación que culminó en la hospitalización de un hincha, que más tarde trascendió que se llama Ramiro.

“Fiebre de sábado a la noche en TC en Concepción. En boxes con mucha gente caminando. Un aficionado al paso de Manuel Urcera le gritó un exabrupto. El campeón de TC reaccionó, bajó de su monoplaza y le pegó un puñetazo en la cara. El aficionado al caer al piso habría pegado con su cabeza sobre una superficie filosa. Conmocionado, habría sido derivado a un centro asistencial. Roberto Saibene, uno de los comisarios deportivos, dijo que aguardaba informe de jefe de seguridad ACTC para elevarlo”, relató en ese momento el periodista Carlos Saavedra en su cuenta de Twitter.

Desde Intrusos mostraron el video que capturó la secuencia que le siguió al golpe. En el mismo puede apreciarse que es tarde y que el altercado generó un gran revuelo, desencadenando que la zona se llenara tanto de curiosos como de médicos, quienes trasladaron a Ramiro en una camilla hasta la ambulancia.

De acuerdo a lo informado días atrás en Socios del espectáculo (eltrece), Urcera habría reaccionado de esa forma luego de que Ramiro lo insultara diciéndole “cornudo” en referencia a Nicole Neumann, con quien el campeón de TC 2002 se casará a finales de diciembre de 2023.

La modelo y el piloto darán el “sí, quiero” al final del año . Su gran boda soñada será en diciembre y la pareja avanza en los preparativos para el festejo. Los novios ya eligieron el escenario para el gran día y también definieron aspectos como la selección de sus damas de honor, las cuales alcanzarían la decena y escapan al ámbito público.

La gran boda tendrá lugar en el sur del país, de donde es oriundo el piloto de automovilismo rionegrino. La ciudad en donde la pareja llevará a cabo la unión será San Martín de los Andes y está previsto que la decoración y la estética de la fiesta están muy relacionadas con la naturaleza.

LA NACION

Temas Nicole Neumann