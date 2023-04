Revelan nuevos datos del distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija Indiana: salidas a solas y “versiones falsas”

escuchar

Desde finales del 2022, comenzaron a correr rumores que indicaban que Nicole Neumann no estaba en el mejor de los términos con Indiana, la mayor de sus hijas junto a Fabián “Poroto” Cubero. Las sospechas fueron confirmadas días atrás, cuando el exjugador de Vélez reveló que la adolescente -quien ahora vive con él y Mica Viciconte, su pareja- no veía a su madre hacía un tiempo. Sin embargo, en las últimas horas, en Intrusos (América) compartieron otra versión de los hechos y aseguraron que él no habría dicho toda la verdad.

Nicole Neumann suele utilizar sus redes sociales para mostrar parte de su día a día, actividad que no abandona al momento de disfrutar vacaciones familiares. Es por eso que fue muy evidente la ausencia de Indiana durante los múltiples viajes que hizo estos últimos meses las cuales realizó en compañía de Manu Urcera, su pareja, y de Sienna y Allegra, las otras dos hijas que tuvo junto a Cubero.

Esto solo se sumó a que la adolescente también prefirió pasar las fiestas de Navidad y Fin de Año alejada de su madre y optó por celebrarlas con su papá, Mica Viciconte y Luca, su medio hermano. Las sospechas de una mala relación entre la modelo y su hija mayor fueron confirmadas por Cubero, quien en una entrevista con la revista Pronto reveló que Indiana vive actualmente en su casa.

Fabián Cubero reveló que su hija mayor, Indiana, vive con él y no está con su madre hace un tiempo Ig / @fabiancuberooficial

“Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente, tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, dijo. Y agregó: “Por ahora, hace un tiempo, ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá y ella misma verá qué quiere de acá en adelante”.

Asimismo, Laura Ubfal expresó en el magazine conducido por Flor de la V que, quien tiene parte de la responsabilidad del distanciamiento es Manu Urcera, futuro marido de Neumann. “El tema es la convivencia. Estaban las nenas de Nicole y él estaba, no te digo en paños menores, pero bueno... Una cosa rara, de convivencia. Indiana siendo más grande, tiene 14, como adolescente no se sentirá cómoda con estas cosas”, reveló la periodista.

Nicole Neumann junto a Indiana, Allegra y Sienna, frutos de su relación con Fabián "Poroto" Cubero (Foto: Instagram @nikitaneumannoficial)

No obstante, este supuesto conflicto familiar fue desmentido por Maite Peñoñori durante la tarde del miércoles en Intrusos. Según explicó, es mentira que madre e hija no se hablan y que están peleadas e incluso afirmó se encuentran al menos una vez por semana, aunque eligen no hacerlo en su casa.

“Comparten una salida juntas, sin sus hermanas y sin Manu Urcera”, detalló la panelista.

Sobre la misma línea, indicó: “Nicole pasa a buscarla a la salida del colegio, meriendan juntas y luego la acerca a la casa de Cubero”. A su vez, contó que días atrás protagonizó “una situación” cuando su expareja se presentó a la escuela para retirar a Indiana en el día en el que iría la modelo.

Revelan nuevos datos del distanciamiento entre Nicole Neumann y su hija: salidas a solas y “versiones falsas”

Para finalizar, la conductora reveló que la fuente de dicha información eran personas allegadas al piloto de carrera, quien viviría ahora en la misma casa que su futura esposa comparte con sus hijas.

