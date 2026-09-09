Las sensuales imágenes con las que Salma Hayek celebró su cumpleaños: “60 y agradecida”

Salma Hayek celebró su cumpleaños número 60 con una serie de fotografías que causaron furor entre sus seguidores. La actriz mexicana eligió un escenario natural para festejarlo y posó de manera sugerente disfrutando de un baño en el mar.

La estrella latina acompañó la publicación con un mensaje breve pero que refleja con claridad el buen presente que atraviesa: “60 y agradecida”, escribió junto a las postales. A través de su cuenta de Instagram, con este gesto generó una ola de reacciones y miles de seguidores aprovecharon la ocasión para felicitarla y dedicarle afectuosos mensajes en su día.

Varias figuras del espectáculo también dejaron mensajes de cariño dirigidos a la actriz, entre otros nombres Vanessa Hudgens, Paris Hilton, Lindsay Lohan y Olivia Munn, que destacaron entre las celebridades que se sumaron a los saludos.

Salma Hayek celebró su cumpleaños en Instagram Instagram

En una de las fotos, la protagonista de Frida aparece recostada en el agua con el rostro entre sus manos, el cabello suelto y sonriente. En la segunda, se muestra al natural, al desnudo y de espaldas.

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en multiplicarse. “Tan única”, “maravillosa” y “feliz cumpleaños a la reina de México” fueron algunas de las frases que recibió la actriz, además de otras felicitaciones por la nueva década que inaugura dando la bienvenida a sus 60 años de vida.

Hayek continúa siendo una de las figuras latinas más reconocidas de Hollywood. Nominada al Oscar por su interpretación de la pintora mexicana Frida Kahlo en el film dirigido por Julie Taymor, la actriz logró construir una extensa carrera internacional que incluyó trabajos en cine, televisión y como productora.

Salma Hayek, espléndida a los 60 Instagram

En los últimos años, además, Hayek mantuvo una fuerte presencia en campañas vinculadas con la moda y la cosmética. En distintas oportunidades, la intérprete habló sobre el paso del tiempo y su relación con el cuidado personal.

La actriz explicó que evita recurrir a intervenciones estéticas invasivas y dijo que no utiliza bótox, rellenos ni tratamientos agresivos para mantenerse en forma, aunque sí compartió que recurre a ciertos productos destinados al cuidado de la piel. Entre las prácticas que mencionó en entrevistas se encuentra el uso del tepezcohuite, un extracto de corteza tradicionalmente utilizado en México para tratar quemaduras y que la actriz destaca por sus propiedades beneficiosas para la piel. Hayek aseguró que conoce este ingrediente desde hace años y apuntó que forma parte de sus rutinas de belleza, además de la práctica de ejercicio, que también se encuentra entre sus hábitos.

La actriz nacida en 1966 en Coatzacoalcos atraviesa una nueva etapa familiar tras convertirse en abuela el pasado julio con el nacimiento de François Pinault Jr., hijo de François Pinault, uno de los hijos de su esposo, François-Henri Pinault, y su pareja, Lara Cosima.

Salma Hayek y Linda Evangelista posaron juntas en la graduación de Agustin James, hijo de la modelo y el empresario francés Francois-Henri Pinault (Fuente: Instagram/@lindaevangelista)

Hayek se casó con el empresario francés y presidente del grupo de lujo Kering en 2009 y la pareja tiene una hija en común, Valentina Paloma, nacida en septiembre de 2007. La actriz también construyó un vínculo cercano con los otros hijos de Pinault: François y Mathilde, fruto de su primer matrimonio, y August, hijo del empresario y la modelo Linda Evangelista. De hecho, la artista acompañó el año pasado a August en su graduación universitaria y compartió una foto junto a él y su madre.

Con la llegada de su primer nieto, la actriz sumó un nuevo rol a su vida personal mientras continúa activa en el cine y en las redes sociales. Con más de 29 millones de seguidores en Instagram, suele mostrarse sin maquillaje, compartir sus canas y hablar de sus hábitos de belleza y bienestar.