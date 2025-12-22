De Sydney Sweeney a Salma Hayek, cinco actrices que niegan tener cirugías estéticas: “Pura genética”

En tiempos de filtros y retoques digitales, las celebridades están constantemente bajo la lupa. Cada cambio de look, cada make up diferente o cada aumento o pérdida de peso dispara las teorías más diversas sobre supuestas cirugías o retoques estéticos. Sin embargo, varias de ellas se mantienen firmes en esta idea de “envejecer lo más natural posible”, haciéndole frente a todo tipo de rumores y especulaciones al respecto. De Sydney Sweeney a Salma Hayek, cinco actrices que niegan haber pasado por el quirófano.

Sydney Sweeney: “Nunca me he operado”

La actriz negó haberse operado los pechos y haberse hecho retoques en su rostro Jordan Strauss� - Invision�

Es una de las actrices del momento y también una de las más señaladas. Cada aparición en una alfombra roja o campaña de moda, Sydney Sweeney genera comentarios. En las últimas semanas, la protagonista de Euphoria hizo referencia a las especulaciones sobre su imagen y fue categórica: “Nunca me he operado”, afirmó en una entrevista con Allure mientras confesaba su pánico a las agujas, razón por la cual tampoco tiene ningún tatuaje en su piel.

Respecto a los cambios que el público señala en su rostro y su cuerpo, la rubia criticó la tendencia de comparar fotos antiguas con las actuales, calificándola de exagerada e injusta. “No se puede comparar una foto mía de los 12 años con una de los 26 con maquillaje e iluminación profesional. ¡Claro que voy a verme diferente! Todo el mundo en las redes sociales está loco”, se quejó. Y enseguida advirtió que de haberse operado no tendría un párpado más abierto que el otro; producto de un accidente que tuvo de niña con una tabla de wakeboard y por el cual requirió 19 puntos de sutura.

Inmediatamente, la estrella recordó las dos ocasiones en las cuales casi cae bajo las redes de los procedimientos estéticos. La primera fue de adolescente cuando alguien le sugirió usar botox para impulsar su carrera, algo que rechazó de inmediato. La segunda fue cuando a sus 18 años evaluó la posibilidad de hacerse una reducción en sus pechos, ya que solía sentirse incómoda por lo grandes que eran. Sin embargo, fue su madre quien le advirtió que no lo hiciera, sugiriendo que podría arrepentirse más adelante. “Y me alegro mucho de no haberlo hecho. Me caen bien. Son mis mejores amigos”, advirtió en diálogo con la revista Glamour.

Keira Knightley: “Las cirugías o el botox pueden limitar la expresividad”

La actriz de Orgullo y prejuicio aseguró que el botox cambia la expresividad del rostro (Fuente: Instagram/@keiracksource)

La nariz de Keira Knightley ha desatado más de un rumor en estos años sin embargo, la actriz se ha encargado de desmentir cada uno de ellos afirmando que jamás ha entrado a un quirófano. Si bien no cuestiona a quienes sí lo hacen, ella ha declarado que, por el momento, no planea someterse a cirugías plásticas ni a procedimientos estéticos como el uso de botox o rellenos, ya que estos “pueden limitar la expresividad del rostro”; algo que no sería bueno para su trabajo como actriz.

“No creo que alguna vez condenaría a una mujer por hacer algo que la haga sentir mejor consigo misma, pero en mi caso no lo tengo planeado. Aunque... ¿quién sabe?”, le dijo a Daily Mail dejando la puerta abierta en un futuro.

Cuando no se encuentra trabajando en ningún proyecto o no asiste a eventos, la actriz de Piratas del Caribe no usa maquillaje para dejar descansar su piel y, solo en algunas ocasiones, recurre a cremas hidratantes o aceites.

Ester Expósito: “No me he hecho ninguna rinoplastia”

La madrileña niega haberse operado la nariz SAMEER AL-DOUMY - AFP

Desde que saltó a la fama con la serie Elite que los fanáticos se preguntan si su belleza es natural. Es que, a partir de su popularidad, comenzaron a aparecer algunos trabajos que la actriz había realizado previamente y donde se la ve muy distinta a aquella estudiante de Las Encinas. Mientras que algunos creen que esos cambios se deben a las técnicas o trucos del maquillaje, otros sostienen que Ester Expósito ha pasado por el quirófano. De hecho, en X hay un hilo en el que una usuaria devela, una por una, todas las operaciones y retoques a los que supuestamente se habría sometido la actriz. “No me he hecho ninguna rinoplastia ni cirugía”, desmintió furiosa por ese entonces.

Cansada de estos comentarios y especulaciones en torno a su imagen, la española aprovechó su paso por el Bazaar Women Of the Year 24 (un evento que premia a las mujeres destacadas del año) y habló sobre la violencia que reciben las mujeres de la industria respecto a su físico y apariencia. “El otro día he estado reflexionando sobre todas las formas de violencia que recibimos las mujeres, sobre todo, y me di cuenta de lo normalizado que está que una persona se esconda atrás de una pantalla y una red social para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Y hoy quiero ser yo la que señale a esas personas y les diga que lo que hacen no está bien”, comenzó la actriz mientras advertía que “no se opina y menos públicamente sobre el físico de una persona”.

Y enseguida se refirió a los rumores sobre sus supuestos retoques faciales: “Estoy cansada y cabreada porque resulta que vengo leyendo una estupidez de que me he realizado como 50 cirugías y retoques estéticos en la cara desde que tengo 19 años, y me pregunto cuánto tiempo más voy a tener que seguir leyéndolo. Lo último ha sido la semana pasada sobre que me he rellenado la cara, me la he estirado con botox o no sé qué cosas más... que si así fuera estaría en todo mi derecho porque es mi cara y hago lo que quiero con ella, pero resulta que no, he subido un poco de peso y ya está. Porque lo creas o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos o adelgazamos, y menos mal porque significa que estamos vivas y no somos muñecas”, concluyó enojada.

Erin Moriarty: “Esto se está convirtiendo en acoso”

Erin Moriarty, furiosa por los comentarios sobre su cuerpo GROSBY GROUP

A principios de 2024, Erin Moriarty tomó una drástica decisión ante quienes cuestionaban su apariencia física y especulaban sobre las cirugías que habían “arruinado” su cara. Primero, borró de su Instagram todas las fotografías que daban pie a las críticas y solo dejó los posteos vinculados a The Boys, serie en la que actúa. Según los fanáticos, su imagen era muy diferente a la de la primera temporada que se estrenó en 2019. Allí, la actriz lucía mejillas más redondas y carnosas mientras que, cinco años después, sus pómulos se veían más marcados.

Segundo, salió a contestarle con crudeza a la periodista Megyn Kelly, que la acusó de tener una “adicción” al bisturí. “Pensé que era una cara generada por IA, pero aparentemente es real. Ella se ha hecho esto a sí misma”, dijo la periodista en The Megyn Kelly Show, afirmando que Moriarty era un ejemplo de la “enfermedad social” por convertirse en una versión falsa de sí misma.

“Todos estamos sujetos a niveles de acoso a lo largo de nuestras vidas, pero sentí que merecía tomarme un segundo para abordar estas cosas. Recibí un mensaje sobre un video repugnantemente falso, contraproducente hasta el punto de ser irónicamente misógino, de Megyn Kelly, que me ha dejado horrorizada“, compartió la encargada de dar vida a la superheroína Starlight con sus casi dos millones y medio de seguidores. Tras calificar estas acusaciones de “falsas y horribles”, la actriz de 30 años explicó que la presentadora comparó una foto donde todavía era una menor de edad con una donde estaba maquillada para un evento. “Esto se está convirtiendo en acoso. Esto se está convirtiendo en una noticia falsa. Qué vergüenza, Megyn Kelly”, remató furiosa.

Salma Hayek: “Pura genética”

La mexicana pregona la idea de envejecer lo más natural posible LEONARDO MUNOZ - AFP

A sus 58 años, Salma Hayek parece tener la clave para desafiar el paso del tiempo. Ante las constantes especulaciones sobre cómo la actriz mexicana sigue luciendo tan joven como a los 20, ella se ha encargado de aclarar que no tiene cirugías plásticas, ni liftings, ni rellenos faciales y que se trata de “pura genética”. A pesar de sus constantes aclaraciones, hace unos meses una seguidora puso en duda su filosofía de aceptar el envejecimiento natural cuando la actriz dio una entrevista por su nuevo proyecto Como agua para chocolate, serie que produjo para HBO Max. “¡Ya se nos puso relleno en los labios la Salmita!”, dijo la usuaria de Instagram mientras aseguraba que la intérprete estaba “cediendo a la presión de la industria”.

Si bien Hayek no respondió estos comentarios, siempre se mostró a favor de respetar la esencia de su rostro. De hecho, hace unos años, la protagonista de Bandidas admitió que solo usó botox una vez y por pedido de la producción de Socias en guerra, film donde encarnó a una empresaria multimillonaria que se dedica al mundo de los cosméticos. Tras esa experiencia, la mexicana reafirmó aún más su creencia de que este tipo de tratamientos no son para ella porque los considera muy “invasivos”.