Las vacaciones de Rodrigo Lussich y su novio antes de debutar en eltrece: del frío de Miami al encuentro con Pampita en Punta Cana

“Me debía unas buenas vacaciones”, cuenta Rodrigo Lussich desde Punta Cana, antes de iniciar la última parte de su viaje junto a su pareja, Juan Pablo Kildoff y antes de debutar en eltrece con Socios del espectáculo, de la mano de Adrián Pallares (y de su regreso a Radio Pop con ATR).

Rodrigo está disfrutando de un viaje de 18 días repartidos entre tres destinos: Miami, Punta Cana y Orlando, para visitar los parques de Disney. “No me tomaba vacaciones extensas desde finales del 2019, antes de entrar a Intrusos y antes de la pandemia. Teníamos ganas de hacer este viaje porque necesitaba desconectar un poco, aunque no lo hago al cien por ciento porque estoy con los preparativos del debut de Socios y con la vuelta a la radio, así que tengo un ojo siempre puesto en el teléfono”, se sincera el periodista y conductor, en diálogo con LA NACION. “Armamos un viaje con esos destinos mezclados de una manera bastante rara, pero la logística se hizo así”.

Vacaciones y convivencia para Rodrigo Lussich y su novio, Juan Pablo Instagram rodrilussich

-¿Cómo arrancó el viaje?

-Pasamos cuatro días en Miami, donde nos tocó un clima frío, de 15 grados promedio, así que no hubo baño de mar pero si sol y pileta, y shoppings y paseos. Yo casi no conocía Miami, así que alquilamos un auto y estuvo bueno porque dimos varias vueltas y recorrimos a fondo. De ahí fuimos a República Dominicana, pasamos una semana en Punta Cana en un resort hermoso, en el que pude desconectar, con una temperatura ideal de 28 grados. Hicimos playa, mar, pileta, todo incluido. Nos encontramos con Pampita y hablamos un poco de los nuevos programas que ambos vamos a conducir en eltrece, ella con El hotel de los famosos y yo con Socios, con Adrián (Pallares). Así que nos deseamos buena suerte, sabiendo que nos vamos a cruzar, porque en nuestro programa vamos a hacer mucho contenido con el reality que ella va a conducir.

-Entonces, algo trabajaste….

-(Ríe) Fue un momentito lindo del viaje. Después mucho relax, mucha comida y bebida, que es lo que sucede cuanto estás en un all inclusive. Y sol. Me gusta el turismo activo de caminar las ciudades. Viajé solo por Europa y los Estados Unidos pero hoy, con el ritmo con el que venía, este tipo de desconexión es lo ideal. Ahora estamos en la última parte del viaje que es Orlando, y vamos a visitar los parques de Disney y Universal. Yo no conocía Disney, siempre digo que para mí fue París, porque conocer las grandes ciudades de Europa fue un sueño muy anhelado que logré después de los 40. De hecho mi primer pasaporte lo saqué a los 40, porque antes nunca tuve plata para ir a ningún lado. Cuando me lo pude pagar, empecé a viajar, y por eso digo que para mí conocer París fue mi Disney. Ahora estoy en el Disney real, abierto a esa experiencia de ser un chico.

-¿Cuándo volvés?

-El fin de semana pegamos la vuelta porque el lunes 14 debuto en Pop con ATR, que es un programa que ya hice durante dos años con buen resultado de audiencia. En su momento terminó por un cambio de gerencia en la radio, ligado más a la estrategia de programación que a los resultados de audiencia. El público de Pop nunca dejó de pedir que volvamos y hasta hubo una especie de rebelión en las redes. Me convocaron y estoy muy contento con este regreso que tiene sabor a revancha. Voy a estar con Pichu Straneo y con la locutora Ludmila Gurchenko. Además es un edificio hermoso en el que inicié mi carrera hace más de 20 años, en Radio 10, en Uriarte y Nicaragua. He tenido idas y vueltas pero siempre vuelvo a esa esquina. Y luego se viene el debut de Socios. Por ahora estoy desconectado, desenchufado. Viajar es una experiencia maravillosa y hace muy bien al alma. Y lo necesitaba. Alguien me preguntó en redes si estaba gastando a cuenta, y la verdad que no. Este viaje también es el resultado del año de trabajo intenso en América, con las dos ediciones de Intrusos y Los escandalones de los domingos. Eso me permitió darme este gustito.

Rodrigo Lussich y su novio, Juan Pablo, en Punta Cana Instagram rodrilussich

-¿Y cómo se llevan con Juan Pablo?

-Nos llevamos bárbaro. Como no vivimos juntos, estos viajes son convivencias más extensas, y la verdad que muy bien. No tenemos ninguna diferencia, no hay peleas y se disfruta mucho. Aparte pasamos su cumple viajando. Todo es disfrute.