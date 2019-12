En una entrevista radial, la cantante contó cómo logró superar la violencia de género y el escándalo mediático que derivó de la filtración de una discusión con su expareja

"Mandame la ubicación". La frase, que se convirtió en viral, era parte de una discusión privada entre la cantante Laura Miller y su entonces pareja, Nicolás Traut. Luego de esa filtración, ocurrida en 2017, poco y nada se supo sobre la vida de Miller, hasta este sábado, que en una entrevista radial decidió contar qué es de su vida y cómo afectó a su carrera aquel incidente.

"Siento que renací. Y fue gracias al poder que todos tenemos adentro, aunque algunos no sepamos que contamos con ese coraje, esa fuerza y el poder de cambiar absolutamente todo, hasta lo más terrible. Ese es el mensaje que queremos compartir con 'Mi viaje', mi nuevo tema", comenzó explicando la cantante en diálogo con Catalina Dlugi.

"Los seres humanos, en algún punto, cuando nos pasan cosas muy terribles decimos 'basta, ya está'. El destino lo armamos nosotros y a veces no encontramos la forma, pero yo siento, creo y tengo fe que siempre hay un camino preparado para vos y, a lo mejor, ese era el indicado y tuviste que pasar por todo lo anterior para llegar", continuó.

"Me pasaron muchas cosas y de corrido", explicó, refiriéndose a sus dos últimos romances mediáticos. Entonces, la conductora repasó: " Estuviste casada con Romeo Turrín, lo acusaste de violencia de género y el hombre quedó sobreseído...". Entonces, Miller la interrumpió: "No. No quedó sobreseído. En una de las causas fue declarado como culpable de acoso, hostigamiento y amenazas y tuvo que cumplir una probation, ir a sesiones de psiquiatría y hacer cursos sobre violencia de género. La otra causa no la perdí yo, sino que directamente se cerró. A veces, lo que nos pasa a las mujeres es que, lamentablemente, cuando somos víctimas de situaciones violentas, siempre estás en lugares donde no hay testigos. Eso le pasa a millones de mujeres, y es la palabra de uno contra la del otro", explicó.

"En mi caso, creo que la Justicia actuó bien, pero no pierdo de vista que, por mi profesión, yo tengo exposición. Hay muchas mujeres que no cuentan con eso y sus denuncias quedan en la nada", agregó.

Dlugi, entonces, siguió con su repaso: "Te volvió a pasar que apostante por otra relación y, después de siete meses, él fue detenido por un robo millonario a un municipio".

"Estuve un año sola y me comí otro chasco tremendo. Creo que la vida me puso a prueba. En ese momento, estaba atravesando por una situación de salud muy grave. No solamente era la parte emocional ni la exposición pública. Yo veía que mi carrera se estaba viniendo abajo, después de 25 años de construirla. El tema era mi salud. Estaba realmente muy mal y sobreponerme me llevó muchísimo tiempo", aseguró, refiriéndose a lo que ocurrió después de que aquella discusión privada se hiciera pública.

Con respecto a cómo logró superar ese mal momento, indicó: "Todo se superó con el tiempo. Tuve médicos maravillosos que me ayudaron y conté con el apoyo de mi familia y la gente que me quiere".

En otro tramo de la charla, Dlugi quiso saber por qué en su momento la cantante salió a criticar al colectivo de Actrices Argentinas. "En algún momento sentí que no me habían apoyado. Todo el mundo sabía por lo que yo estaba atravesando, más allá del juego de los medios que, claramente, siempre atacan al que es conocido", expresó.

"Más allá del ataque mediático que recibí, que fue gratuito y horrible, la gente que está afuera y entiende cuál es la problemática y la gravedad de una mujer que pasa por situaciones tan extremas. Por eso, me parecía que ese tipo de asociaciones debían haberme dicho 'Laura, estamos acá'", siguió.

"Fue triste, porque se burlaban de mí basándose en un audio que no sabían de dónde venía ni el contexto ni lo que yo venía pasando desde hacía cinco meses. Ese fue un estallido después de cinco meses de estar pasando una situación muy terrible y extrema todos los días; de no saber qué estaba pasando y de desconfiar todo el tiempo", explicó.

"Ya pasaron dos años y al principio me parecía que no iba a poder subirme a un escenario nunca más en mi vida; que no iba a volver a cantar ni a sentir la pasión ni las ganas y que nadie me iba a ir a ver. Pasé por un montón de situaciones y por pensamientos muy feos. Ves todo negro. Pero en un momento dije 'Yo puedo'", finalizó Miller.