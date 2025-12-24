Navidad: de los looks de Kim Kardashian y Sofía Vergara a la felicidad de Mariah Carey, los famosos se preparan para celebrar

Con la llegada de la Navidad, hay varios famosos que se preparan a lo grande para celebrar uno de los días más mágicos del año. Con lujosas y extravagantes decoraciones en sus hogares, desde Reese Witherspoon a Joan Collins, varias son las estrellas que compartieron en sus redes sociales cómo están esperando estos ansiados días y sus festejos.

Kim Kardashian no solo decoró toda su casa en tonos de blanco sino que compartió distintas postales junto a sus cuatro hijos, North, Saint, Chicago y Psalm.

Kim Kardashian se encargó de darle a su hogar el espíritu de Navidad perfecto

"¡Feliz Navidad!", publicó Joan Collins en una fotografía junto a su marido Percy Gibson

Sofía Vergara mostró cómo luce el living de su casa junto a su gran árbol con adornos en rojo y dorado. Además, la actriz publicó una tierna foto junto a Bubbles, su chihuahua de 10 años

Mariah Carey, una eterna agradecida

Mariah Carey, como cada diciembre, agradeció a sus oyentes el furor por su canción "All I Want For Christmas Is You"

Desde hace 31 años, cada diciembre, Mariah Carey se posiciona en la cima de las listas de reproducción y con cada Navidad su cuenta bancaria crece exponencialmente. “All I Want For Christmas Is You” se estrenó en 1994, en el cuarto álbum de estudio de la cantante, titulado Merry Christmas, que se convirtió inmediatamente en un éxito mundial y su popularidad jamás mermó. Carey es, sin dudas, la reina de la Navidad.

Reese Witherspoon compartió una serie de fotografías junto a sus seres queridos, en la previa de la Navidad. Siempre sonriente, la actriz celebrará junto a su familia y con amigos. En una de las postales se la ve con su gran compañera de aventuras, Laura Dern.

En sus redes, Kate Hudson dejó ver un poco de la decoración de su casa.

Blake Lively y Ryan Reynolds prefieren una Navidad relajada

Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron en el set de Linterna verde (Foto: Instagram @blakelively)

La pareja suele celebrar la Nochebuena de forma relajada junto a sus hijos viendo alguna película en familia.

En una entrevista con The Kit, Lively dio detalles sobre la costumbre familiar para esta fecha: “No sé cómo lo hacemos, pero nos metemos todos en la misma cama. De alguna forma podemos pasarnos hasta siete horas allí, charlando entre nosotros. Es nuestro momento de unión familiar antes de disfrutar de una comida espectacular”, develó la actriz.

El tierno mensaje de Darío Barassi

Darío Barassi aprovechó esta fecha para dedicarle un tierno y sentido mensaje a sus hijas: “Querido Papá Noel, mi deseo de Navidad ya vive conmigo hace años. Así que conmigo relajate. Me vuelven loco. Las admiro y amo. No necesito nada más con ustedes cerca. Hermosas, capas, inteligentes, miradas profundas, tan distintas y perfectas. Comestibles mis chinas. Época de magia y sueños, que se les cumplan todos. Yo estoy ahí y es un lugar espectacular. Emi e Inés María gracias por existir”.

Mauro Icardi y una Navidad junto a sus “dos princesas”

Desde que anunciaron su ruptura, Wanda y Mauro entraron en una guerra mediática y judicial que parece no tener fin. Mientras que ella disfruta de su nuevo noviazgo con Martín Migueles, él regresó a la Argentina para celebrar Navidad junto a sus dos hijas.

Con un perfil más bajo que la Navidad pasada, Mauro Icardi se limitó a publicar la foto del jardín donde probablemente celebrará la Navidad

Wanda Nara y una tierna postal junto a sus hijos mayores

Wanda Nara, en una postal relajada de la previa navideña

Tras un año de muchos cambios, Wanda Nara destacó en las redes sociales cuánto disfruta estas fechas. El 2025 fue un año de mucho movimiento familiar para Nara y esta Navidad le toca celebrarla cerca de sus tres hijos mayores en Uruguay. Recientemente compartió imágenes junto a Valentino, Constantino, y Benedicto, a punto de subirse a un avión para disfrutar de esta fecha en juntos José Ignacio.

Wanda Nara pasará Navidad junto a su novio, sus tres hijos mayores, Carola Sánchez Aloe -y la novia de primogénito de Wanda- en José Ignacio

La emoción de Juana Repetto

Juana Repetto compartió un tierno video familiar en la previa de la Nochebuena

En la dulce espera y con notable felicidad por esta nueva etapa, la actriz vivirá una Navidad muy especial y repleta de agradecimiento. Entusiasmada y lista para celebrar, comentó en su Instagram los preparativos para la Nochebuena junto a sus dos hijos, Toribio y Belisario. “Acá preparando con mucha emoción Navidad. Es nuestra primera navidad en esta casa y le estamos poniendo todo el amor del mundo. ¡Tenemos ansiedad! Tenemos casi todo preparado, los juegos, los parlantes, la heladerita con hielo, el mantel listo", se la escucha relatar en un tierno video que publicó en Instagram.