Laura Novoa debutó en la pista del Cantando con polémica. Crédito: Jorge Luengo / laflia

8 de agosto de 2020 • 02:15

Una nueva grieta se abrió en el mundo del espectáculo, esta vez las tres cuerdas marcan el perímetro de la pista del Cantando. De acuerdo a las quejas de los que menos aptitudes tienen para el canto, el "jurado de notables" beneficiaría a aquellos con los que tienen mayor simpatía, por considerarlos verdaderos artistas, y no sapos de otro pozo.

Y en esta división, que como tantas otras en este tipo de programas promete seguir hasta las últimas consecuencias, quedó en el ojo de la tormenta Laura Novoa. Luego de su performance en el programa, y a partir del elogio de Nacha Guevara y Pepito Cibrián, se comenzó a hablar de favoritismo.

La actriz se refirió al tema en el programa de radio Por si las moscas y, contra todo pronóstico, aceptó que pueda haber hacia ella una mirada indulgente: "Creo que si me trataron bien fue por mi historia. El jurado reconoce la edad que tengo, y la vida que hace que estoy en el ambiente. Son artistas espectaculares, ven eso".

A priori resultaba impensado imaginarse a una actriz como Novoa prestándose a un certamen de canto, que trae de yapa un juego mediático al que no a todos les gusta exponerse. Por ahora son todas flores, pero ¿qué le va a suceder cuando empiecen a llegar del jurado las críticas o las notas bajas? "Quizás me pasa que entro en el juego, me como la película, y me pongo a llorar si me ponen mala nota. No tengo idea de cómo me lo voy a tomar", dice sin querer pensar demasiado en el tema.

A pesar de ser un medio nuevo, con códigos y consecuencias diferentes, Laura todavía lo disfruta: "No sé si la tengo clara para hacer esto. Pero sí hay algo que me gustó sentir ahí, que me pasó como cuando estrené mi primera obra de teatro a los 18 o 19 años: todos estaban nerviosos y yo tuve la sensación de que ese era mi lugar. Cuando entré al estudio, entre los productores y los técnicos, que los conozco a todos porque son los mismos de siempre, me sentí como en mi casa".