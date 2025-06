Lauren Sánchez, la exreina de belleza, periodista y amante de los aviones que contraerá matrimonio con Jeff Bezos

Lauren Sánchez está a punto de casarse con uno de los hombres más ricos del planeta. La prometida de Jeff Bezos está en el centro de los flashes y su vida despierta curiosidad en todo el mundo. La mujer, de 55 años, es multifácetica y sorprende con un gran abanico de intereses y una historia de vida poco convencional.

Sánchez nació el 19 de diciembre de 1969 en Albuquerque, Nuevo México y posee raíces mexicanas. Estudió periodismo en la Universidad del Sur de California y de acuerdo al sitio web de la Casa de Estudios, en ese entonces era conocida bajo el nombre de Wendy Sánchez. “ Venimos de la nada . Solía dormir en la parte de atrás del auto de mi abuela cuando iba a limpiar casas y tuve la suerte de tener una carrera. Trabajar es parte de mi ADN ”, afirmó en diálogo con la prensa estadounidense.

La empresaria y expresentadora de TV se encuentra en los preparativos finales para su unión con el fundador de Amazon Karwai Tang - WireImage

Periodismo, aviación, escritura y un viaje al espacio

Durante su juventud, Sánchez mostró interés por figuras del mundo del espectáculo. Tras graduarse de la escuela secundaria en 1987, donde fue porrista e integró el consejo estudiantil, participó en concursos de belleza. Se inscribió en un certamen local auspiciado por una marca de protectores solares. En esa época, los concursos Miss Hawaiian Tropic, iniciados en 1983, ganaban popularidad y contaban con finales televisadas.

Lauren Sánchez, la prometida de Jeff Bezos, compitió para Miss Hawaian Tropic

A lo largo de su carrera, Sánchez se destacó por su exitosa trayectoria en los medios de comunicación. Trabajó como presentadora de noticias, reportera de espectáculos y también como actriz. Participó como conductora invitada en The View, fue coanfitriona de Good Day L.A., presentadora del noticiero nocturno y corresponsal especial en Extra. Además, colaboró en programas como Larry King Live, The Joy Behar Show y Showbiz Tonight. Con el correr de los años logró una brillante carrera y hasta recibió un premio Emmy, en 1999, por su trabajo como presentadora y corresponsal en la serie de noticias Goin’ Deep.

Además de su faceta como periodista, Sánchez encontró en la aviación a una segunda vocación. Su pasión por volar es heredada de su padre Ray Sánchez, quien era instructor de vuelo. En 2016 consiguió la licencia para pilotear aviones y creó Black Ops Aviation, convirtiéndose en la primera mujer en liderar una productora especializada en cine aéreo. Según The Hollywood Reporter su empresa participó en el rodaje de la película Dunkerque, dirigida por Christopher Nolan. “ Tenía un trabajo, tenía una carrera, y luego encontré una vocación ”, expresó en diálogo con el medio. “Me encantaba el entretenimiento y me encantaba filmar, así que logré combinarlo todo”.

En la escuela secundaria Lauren Sánchez fue porrista e integró el consejo estudiantil

Sánchez también exploró la escritura y publicó un libro infantil, titulado The Fly Who Flew to Space, que se lanzó en 2024. Un logro especialmente importante para Lauren, quien a temprana edad fue diagnosticada con dislexia: “Espero que The Fly Who Flew to Space inspire a los niños a perseguir sus sueños, por imposibles que parezcan", declaró al respecto.

Como si no fuera suficiente, el 14 de abril Sánchez protagonizó un hecho histórico al formar parte de la primera misión espacial compuesta únicamente por mujeres junto a Katy Perry, la productora Kerianne Flynn y las científicas Aisha Bowe y Amanda Nguyen. El cohete New Shepard despegó desde Texas como parte de la misión NS-31 de Blue Origin, con una duración de diez minutos. “La Tierra se veía tan tranquila”, le dijo Sánchez a los medios luego de descender de la cápsula.

Dos matrimonios y tres hijos

La periodista y piloto se convirtió en madre por primera vez de la mano de Nikko, fruto de su relación con el exjugador de fútbol americano Tony González. Más adelante, en 2005, contrajo matrimonio con Patrick Whitesell, un destacado agente de talentos de Hollywood que manejó artistas como Christian Bale, Kevin Costner y Hugh Jackman. Según trascendió, aquella boda superó los dos millones de dólares y contó con muchas estrellas entre sus invitados, como Matt Damon y Ben Affleck, que fueron amigos cercanos de la pareja en aquel momento.

A lo largo de los 14 años que duró la relación, Whitesell ofició de puente entre Sánchez y muchas celebridades de Hollywood. La pareja tuvo dos hijos, Evan y Ella, pero finalmente decidieron ponerle punto final a su vínculo y formalizaron su divorcio en octubre de 2019.

Lauren Sánchez junto a sus tres hijos Instagram/ Lauren Sánchez

Poco tiempo después, Bezos y Sánchez hicieron pública su relación. El romance causó furor en los medios de comunicación ya que el impacto por el fin del matrimonio de 25 años del multimillonario con MacKenzie Scott era aún muy reciente.

Hoy el mundo entero está a la expectativa por la boda entre Sánchez y Bezos que se celebra en Venecia. El evento está organizado por Lanza y Baucina, una empresa londinense fundada por tres primos sicilianos aristócratas cuyo lema es “la discreción por encima de todo” y que son especialistas en organizar bodas exclusivas, como la de George Clooney y Amal en septiembre de 2014. Los hoteles de superlujo implicados en la celebración serían el Aman Venice, Danieli, Gritti Palace, Cipriani y St. Regis.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez Instagram/laurenwsanchez

Por si fuera poco, uno de los detalles más comentados y glamorosos de la boda es el espectacular vestuario de la novia. Según trascendió, Lauren Sánchez podría sorprender a sus invitados con hasta 27 cambios de look a lo largo de los tres días de celebraciones, luciendo diseños de Oscar de la Renta, Dolce & Gabbana y Galia Lahav.