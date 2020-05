La actriz y bailarina aclaró los rumores en las redes sociales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de mayo de 2020 • 08:14

Laurita Fernández y Nicolás Cabré le pusieron punto final a su relación el mes pasado y, con dicha noticia, surgieron rumores acerca de supuestos conflictos que se habrían suscitado entre ellos. Una de las versiones que se deslizaron en el programa de ElNueve, Hay que ver, hacía referencia a cómo Cabré habría tomado decisiones respecto a los compañeros de trabajo de Fernández. Según contó José María Listorti, coconductor del envío, el actor de Departamento de soltero le habría pedido a su entonces pareja que fuera Tomás Fonzi y no otro quien coprotagonizara con ella Inconvivencia, la ficción de Telefe en la que se pudo ver a Laurita el año pasado.

En diálogo con el programa "Por si las moscas" de La Once Diez/Radio de la Ciudad, el creador de la producción, Mariano Hueter, aludió a esos rumores. "Me molestó mucho que dijeran esto porque ponían a Tomás Fonzi en el lugar de que hay otro actor que decide si vos trabajás o no en una serie, y eso creo que desconsidera que Tomás es un gran actor y que es elegido por eso", explicó, y se explayó respecto a las implicaciones de las versiones.

Trailer de inconvivencia - Fuente: Telefe 00:59

Video

"[También se ] pone a Nicolás Cabré ante una acusación de ejercer violencia de género limitando a su pareja a trabajar o no con otro actor", reflexionó, para luego contar que las teorías escuchadas en principio le causaron "mucha gracia" porque él estuvo al mando del proyecto y conoce de lleno su gestación. "Yo soy el creador y autor de la serie y la realidad es que la primera pareja eran Tomás Fonzi y Brenda Asnicar. Brenda a las pocas semanas no podía combinar por su agenda y pensé en Laurita; pero Tomás estuvo desde un primer momento", aclaró.

La palabra de Hueter llegó a los oídos de Laurita, quien decidió volcar en Twitter su versión de los hechos. "Gracias @marianohueter, una pena tener que explicar y aclarar algo así. Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría, ni la producción o el director dejarían que lo haga", explicó la actriz y bailarina, y detalló que en su primera reunión ya le habían confirmado que su compañero sería Fonzi.

Fernández y Cabré se separaron a fines de abril, y en diálogo con Ángel De Brito en su ciclo Los ángeles de la mañana, la joven explicó los motivos.

"Este distanciamiento tiene que ver con nosotros, con que estábamos desencontrados. Hay mucho amor pero también cada uno tiene mucho amor propio y no estamos en el mismo momento o camino. No tiene nada que ver con otras personas o terceros en discordia como están diciendo por ahí", subrayó Laurita , en referencia a las versiones que hablaban de un reencuentro entre Cabré y su exnovia, Josefina Silveyra.