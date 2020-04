Laurita Fernández reveló los motivos por los que terminó su relación con Nicolás Cabré Crédito: Instagram

Esta mañana, y tras los constantes rumores de crisis , Laurita Fernández rompió el silencio y confirmó su separación de Nicolás Cabre . Tras confesar que están "en sintonías diferentes", la actriz aseguró que decidió salir a contarlo para evitar cualquier especulación sobre lo ocurrido.

"No estaba bien para contarlo antes. Nico tiene otra relación con los medios, yo sabía que no iba a zafar de hablarlo. Así como en su momento blanqueamos que estábamos juntos, creo que es mejor confirmarlo. Me parece que está bueno decirlo de mi propia boca y que no se especule con cosas que no son", contó Fernández en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana .

Con respecto a los motivos que los llevaron a tomar esta decisión, la bailarina explicó que no podría identificar sólo uno, sino que se debe a un desencuentro en la pareja. "Este distanciamiento tiene que ver con nosotros, con que estábamos desencontrados. Hay mucho amor pero también cada uno tiene mucho amor propio y no estamos en el mismo momento o camino. No tiene nada que ver con otras personas o terceros en discordia como están diciendo por ahí", explicó en referencia a las versiones que hablaban de un reencuentro entre Cabré y su exnovia, Josefina Silveyra.

Sin descartar la posibilidad de una reconciliación, la protagonista de Departamento de soltero advirtió: "Vamos a esperar que todo esto pase y hablar en persona para ver si tenemos ganas de seguir acompañándonos. Es como un sube y baja de emociones constantes. Quizá tenga que ver con la personalidad de cada uno, no sé. Cuando deja de coincidir lo que a uno le hace bien, lo mejor es tomar distancia. Cuando uno no se siente del todo cómodo es mejor acomodar los tantos y ver si en un futuro volvemos a reencontrarnos o si cada uno sigue por su lado".

"El viaje a Nueva York fue muy revelador para mí. Me di cuenta que había cosas que me apasionan y que estaba dejando de lado. No por él, sino que estaba pasando sin querer y eso no está bueno. La cuarentena nos sirvió para tomar distancia, extrañarnos y ver qué pasa. Antes de que las cosas se pongan peor, aprovechamos esto para que todo se calme y pensar qué queremos hacer. Quizá si seguíamos empezábamos a discutir y se iba a desgastar la relación. Lo que sí, la estoy extrañando mucho a Rufi", señaló la rubia, en referencia a la hija que Cabré tuvo con la China Suárez .

Tras asegurar que pasó "por muchas situaciones complicadas", Fernández destacó que tiene una "personalidad optimista" y que por estos días se entretiene estudiando piano e italiano.

Finalmente, la excampeona del "Bailando por un sueño" habló sobre la enfermedad de su ex, Fede Bal y confesó que, ni bien se enteró de que había sido diagnosticado con un cáncer de intestino, le escribió. "Me pasó lo mismo que cuando falleció el papá. Le escribí por redes porque me puso muy triste. La verdad que lo veo con un optimismo y una fuerza gigantes. Le deseo lo mejor. Cuando le pasa algo así a alguien cercano es un shock", concluyó dando a entender que la relación entre ellos finalizó en buenos términos.