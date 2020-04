Laurita Fernández y un enigmático posteo... ¿dedicado a Nicolás Cabré?

La actriz publicó en sus historias de Instagram el fragmento de una canción que alimentó rumores de crisis Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

Laurita Fernández y Nicolás Cabré hace unos días que dejaron de pasar la cuarentena juntos . La actriz y bailarina regresó a su departamento en medio de la pandemia de coronavirus, dado que finalmente le solucionaron los problemas de plomería de su edificio. "Ya tengo agua de nuevo ", escribió Laurita en las redes, quien volvió a aislarse socialmente de su pareja en este momento.

Sin embargo, más allá de los pormenores de la cuarentena , los rumores de crisis que sobrevuelan a la pareja desde comienzos de marzo parecen no cesar. En el programa de espectáculos de Elnueve, Confrontados, se difundió una historia de instagram de Laurita muy llamativa, en la que la actriz de Departamento de soltero cita un pasaje de una canción de Lali Espósito: el hit "Como así".

"Este no puede ser nuestro final, como así que no duele, có}omo así que no quieres verme, si siempre cuando llega el viernes, dices que no quieres perderme", escribió Fernández, alimentando las especulaciones de que no estaría atravesando un buen momento con Cabré. En marzo , las versiones de una crisis en la pareja resonaron con fuerza . Desde rumores de peleas en Mar del Plata hasta ataques de llanto de la actriz y bailarina, surgieron algunos indicios de que el noviazgo estaba atravesando un período difícil .

Como consecuencia de los dichos, la protagonista de Inconvivencia rompió el silencio a través de unos mensajes que intercambió con Ángel de Brito en Los ángeles de la mañana. En ellos, lejos de desmentir los trascendidos, se hizo cargo de los mismos. "Sí tienen discusiones, sí se fueron separados del teatro como cualquiera pero siguen de novios y está todo bien. Por lo menos eso es lo que me dijo Laura anoche", contaba el conductor por entonces. "Tienen discusiones como cualquier pareja, pero no están separados", añadía De Brito tras la charla con su ex panelista.

Los actores se conocieron en 2018 cuando protagonizaban Sugar. Tras finalizar la obra comenzaron una relación que se movió a pasos agigantados. Al poco tiempo de ponerse de novios, Cabré y Fernández ya se mostraban muy enamorados, e incluso se fueron a vivir juntos y manifestaron el deseo de formar su propia familia .