Laurita Fernández y Nicolás Cabré, reconciliados pero en casas separadas

Volvió el amor, pero en casas separadas. Así lo reconoció Laurita Fernández, quien luego de convivir tres años con Nicolás Cabré en una casa en el barrio de Pilar, separarse y reconciliarse, reveló que está en plena mudanza y que ese plan, esta vez, no incluye a la pareja. “Estamos bien”, le respondió al movilero de Intrusos con una gran sonrisa, y dejó entrever que la decisión de no convivir no afectó los planes de volver a apostar por el amor.

La conductora, bailarina y actriz comenzó la nota charlando de su futuro laboral: contó que tiene muchas ganas de volver a subirse a las tablas con un musical, que tiene propuestas -aunque no quiso decir más- y que serían recién para el año que viene. “Para después de la temporada tengo algunas cosas, así que ¡ojalá!”, dijo, con la esperanza de concretar alguno de esos proyectos, y confió que las propuestas son tanto para hacer televisión como teatro. “Mientras tanto estoy con muchas conducciones de fin de año y esas cosas, que a mí me recontra divierte hacer. Y aprovechando a mudarme, aprovechando el tiempo”, agregó.

Inmediatamente, el cronista buscó que Laurita cuente más de su presente amoroso con el actor Nicolás Cabré, con quien se reconcilió hace dos meses. “¿Juntos? Porque justo te estabas mudando cuando se reconciliaron”, disparó. “Es por separado”, respondió ella, escueta. “¿Cómo viene la reconciliación?”, retrucó el movilero. “Bien, todo muy tranquilo”, cerró el tema.

Sobre el final, Laurita habló de los participantes que renunciaron a “La Academia” (eltrece), y si bien explicó que ella entiende y respeta a quienes dejan el ciclo a mitad de camino, ella nunca hubiera optado por esa opción. “ Es una decisión personal de cada uno. En mi caso yo nunca me bajé del Bailando por más trabajos que tuviera, porque es así: el tema del Bailando y la exposición te da mucho trabajo ”, confió.

“A mí me encanta bailar, para mí siempre fue prioridad. Nunca se me cruzó por la cabeza bajarme. Yo personalmente soy de comprometerme, y si lo hago quiero ganar”, agregó luego, aunque reconoció, entre risas, que en algún momento esa convicción tambaleó: “Quizá en algún momento que fui jurado y me peleaba y la pasaba mal decía ‘ay, ¿por qué?’, pero así y todo nunca me fui”. Sobre Marcelo Tinelli, en tanto, solo tuvo palabras de elogio: “A mí me pasa algo, y es que, pese a que tenga más o menos rating, para mí es lo más él como conductor”.

Segunda vuelta

Nicolas Cabre y Laurita Fernandez

Laurita y Nicolás se conocieron cuando compartieron cartel en la obra Sugar, en 2018. Luego de una intensa historia de amor y varias idas y vueltas, en junio de este año la bailarina confirmó su separación en plena promoción del programa que condujo por la pantalla de eltrece, El club de las divorciadas. Fernández le concedió una entrevista radial a Catalina Dlugi por La Once Diez, en la que reflexionó sobre su relación con el actor. “ Lo intentamos y no va más. Por más que duela y cuando no hay algo puntual que lo detone es mucho más difícil. Es una decisión que uno posterga. Terminó todo súper bien, pero no va más ”, contaba y añadía: “Él me despertó las ganas de ser madre, con él imaginé un montón de aspectos que no había pensado”.

Tres meses después de dichas declaraciones, Fernández y Cabré fueron fotografiados cenando juntos, y la exconductora de Cantando 2020 confirmó que se estaban dando una nueva oportunidad. En diálogo con Ángel De Brito, Laurita habló al respecto. “Estoy en un momento de ‘vamos viendo’. Es real, es así. Es que con tranquilidad, vamos viendo”, a lo que De Brito volvió a preguntar: “¿Es más sí que no?”. “Vamos viendo”, insistió ella. Y sumó: “Viste que yo arranqué el programa separada. Ahora lo termino en un ‘vamos viendo’. Te digo que tiene un balance positivo todo este ciclo”, revelaba Fernández en la última emisión del ciclo que la tuvo como conductora.

“La realidad es que nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex”, reveló a su vez el conductor de Los ángeles de la mañana (eltrece) en su programa de espectáculos.