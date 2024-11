Leonardo DiCaprio celebró sus 50 años con una megafiesta y rodeado de famosos

Leonardo DiCaprio cumplió 50 años y lo celebró a lo grande . El pasado sábado 9 de noviembre, el actor recibió a sus amigos y familiares en su casa de Los Ángeles, para festejar su cumpleaños (aunque su fecha de nacimiento es el 11 de noviembre).

Según una persona que acudió al gran evento, entre los invitados estaban Brad Pitt, Tobey Maguire, Robin Thicke y April Love Geary, Odell Beckham Jr, Tyga, Teyana Taylor, Jamie Foxx, Bill Maher, Alexander “A.E.” Edwards, Paris Hilton, Cara Delevingne, Chris Rock, Kevin Connolly y Todd Phillips. También dijeron presente los padres de la estrella, George DiCaprio e Irmelin Indenbirken.

Brad Pitt junto a su novia, Inés De Ramón Backgrid/The Grosby Group

Según pudo saber la revista People, el encargado de musicalizar la noche fue el cantante y productor discográfico Anderson .Paak. “ Primero fue una cena familiar y de amigos íntimos y después la gran fiesta ”, le dijo la fuente al medio norteamericano. “ Leo estaba increíblemente feliz y abrazaba a todos los que acudieron al festejo. Se la pasó de fiesta toda la noche”, añadió.

Orlando Bloom llegó sonriente al festejo Backgrid/The Grosby Group

Además de bailar y socializar, también le cantaron el feliz cumpleaños y disfrutaron de una rica carrot cake , una de las tortas preferidas del protagonista de Titanic.

Steven Spielberg no podía faltar Backgrid/The Grosby Group

En cuanto a los invitados que asistieron a la fiesta de cumpleaños, la fuente dijo que Pitt, de 60 años, “estuvo en el patio de adelante toda la noche”. El actor “estaba de muy buen humor, supersociable y saludaba a todo el mundo”, dijo sobre la estrella, que acudió al evento con su novia Inés de Ramón . “Jamie Foxx estuvo haciendo sociales también”, agregó. “Un montón de amigos de Leo de la vieja escuela de Hollywood estaban ahí, muchos productores y directores”, agregó la fuente.

Benicio Del Toro no se quiso perder la celebración de los 50 años de DiCaprio Backgrid/The Grosby Group

Katy Perry fue una de las estrellas invitadas al evento Backgrid/The Grosby Group

Paris Hilton llegando a la gran fiesta Backgrid/The Grosby Group

50 años de un gran actor

Leonardo DiCaprio en uno de sus primeros largometrajes

Desde muy joven, Leonardo DiCaprio tuvo claro el camino a seguir, rechazando papeles en películas como Batman Forever (1995) o Boogie Nights (1997), alejadas del tipo de carrera que buscaba, una actitud que no ha dejado nunca de lado. “Nada de drogas duras ni películas de superhéroes” fue lo que el actor aconsejó a Timothée Chalamet para tener una buena carrera en el cine, según reveló el intérprete de Call Me by Your Name a la edición británica de Vogue.

Criado en un ambiente bohemio, DiCaprio pasó parte de su infancia en diferentes barrios de Los Ángeles, como Echo Park y Los Feliz. Hijo único de padres separados (tiene un hermano por parte de su padre), tuvo una temprana vocación actoral. “Realmente querer hacer esto es mi primer recuerdo”, dijo a la revista Esquire en 2014. “Hacía imitaciones de cualquiera que fuera a la casa de mis padres, y esa era mi identidad en el colegio”.

Tenía solo 5 años cuando hizo su debut en televisión. No tuvo que esperar mucho para que el cine llamara a su puerta a lo grande. En 1992, Robert De Niro lo eligió entre centenares de chicos para protagonizar la película Mi vida como hijo y, un año después, ya había logrado su primera nominación al Globo de Oro y al Oscar por ¿Quién ama a Gilbert Grape?

La década de los noventa lo catapultó a la fama y se convirtió en una estrella mundial gracias al fenómeno Titanic, que llegó poco después de Romeo+Julieta (1996), una versión de Baz Luhrmann del clásico de Shakespeare con el que DiCaprio se consagró como el chico del momento.

El actor siguió haciendo suspirar a medio mundo con títulos como El hombre de la máscara de hierro (1998) o La playa (2000), pero también mostró otros registros en Atrápame si puedes (2002), con Steven Spielberg, o Pandillas de Nueva York (2002). El aviador (2005), El lobo de Wall Street (2014), Infiltrados (2006) y Shutter Island (2010) fueron otras de las grandes películas que contaron con su interpretación. En 2015 le llegó el tan ansiado Oscar a Mejor actor, gracias a El Renacido.

Desde hace más de 20 años, a su faceta de actor se suma la de productor. Lo único que le falta, sería dirigir un largometraje. “Soy tan afortunado de haber trabajado con algunos de los más grandes directores de cine que posiblemente esté dañado como para ejercer yo mismo como director”, bromeó en una entrevista con Variety.

