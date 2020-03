El actor contó que tiene muchas ganas de enamorarse y que por la calle le dicen "groserías lindas" que le dan vergüenza Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de marzo de 2020 • 15:01

Es uno de los actores argentinos más reconocidos , que supo forjar una carrera internacional. Dueño de una carrera prolífica en cine, Leonardo Sbaraglia comenzó a gozar de las mieles del éxito a finales de los años ochenta en la exitosa telenovela juvenil Clave de Sol . Desde aquel momento, en su vida hubo algo que se mantuvo constante: la atracción que genera en sus fanáticas y fanáticos.

Tanto es así que hoy, a los 50 años, reconoce que le siguen diciendo piropos. En diálogo con el ciclo radial Agarrate Catalina , el actor de Caballos salvajes aceptó hablar sobre su vida privada y confió: " Sigo soltero. Un poco ahí, yendo y viniendo, pero no estoy en pareja así como tal ".

"Me parece que es hermoso estar en pareja, esa sensación de compartir, de entrar en un proyecto con alguien, ese estado de enamoramiento es precioso. Me parece que todavía hay que seguir como alimentándose asimismo en muchas cosas, mi profesión al mismo tiempo me da mucho amor, mucha pasión", expresó Sbaraglia, que supo durante todas su carrera mantenerse alejado de los escándalos y preservar su intimidad.

Sobre los piropos que recibe, compartió: "Por un lado, es lindo que te digan cosas, a quien no le gusta estar bien. Sí... Me dicen groserías lindas que me dan vergüenza. El tema es sentirse bien, que a uno lo quieren, lo aprecian, sentirse deseado . A mí lo que más me gusta es el amor y el cariño que te pueda tener la gente en la calle. Es como si todo el laburo y el alma que le puse a esta profesión la gente lo valorara, eso a mí me gratifica, me alimenta, me hace sentir que ese amor que uno le pone vuelve a través de la gente".

Sbaraglia estuvo casado con la artista plástica Guadalupe Marín, de quien se divorció en 2018. Ambos son padres de Julia, de 14 años.