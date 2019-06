La actriz fue entrevistada por Listorti en Hay que ver Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Telefe

Entre risas y fiel a su estilo, Leticia Brédice (43) arrancó el móvil para Hay que ver (El Nueve) con un picante comentario para su conductor, José María Listorti . "¿Te acordás cuando te quedabas desnudo?", le dijo señalándolo de manera socarrona. Sin dudar, el número dos de Marcelo Tinelli le contestó: "Totalmente. Hoy voy en cana". Y la actriz remató: "Eran las mejores épocas de Showmatch . Ahora la gente tiene que ver bailar a seres humanos como yo". Para después celebrar la decisión de la producción de que tanto ella como Luciana Salazar -después de su aparente desmayo- sigan en el certamen y se anule el duelo telefónico.

Consagrada como Mejor actriz de unitario en los últimos premios Martín Fierro , desde el móvil Brédice profundizó sobre su discurso del domingo a la noche. "Siempre hubo un deseo de enfrentarnos entre nosotras, las mujeres, y de que hubiera desconfianza. En los 90 yo era la loca por pedirle a los hombres que me respetaran. Era chapita porque me defendía. Ahora es normal decir lo que te está pasando. Y así debería ser, porque hay un montón de nenas que pasan cosas gravísimas, como tener que acostarse con un productor para estar en la televisión", alegó.

Y apuntó luego: "Ahora uno puede decirle al otro: ¿Por qué me agredís? Me ha pasado con compañeros. En los 90 te lo tenías que tomar con una sonrisa. Y la verdad es que hubo muchos intentos de cambiar, pero la gran revolucion astrológica se dio cuando empezamos a hablar del aborto, después de campañas como Ni Una Menos y #MeToo".

Mientras que en relación a su cuerpo, la actriz contó que muchas veces los vestuaristas le han dicho: "Vas a tener que bajar de peso para ponerte esto". Y más de una vez ella contestó: "Poneme lo que tengas para el cuerpo que tengo. El talento es más que el físico".

Sin embargo, Brédice aclaró: "Quiero que los hombres sepan que esto no es una guerra con ellos, al contrario. Es ir los dos juntos a la par. Tiene que ver con que tenemos el don de la palabra. Y si Rodrigo de la Serna cumplió un rol espectacular, como lo hizo, no voy a dejar de decir que es un gran compañero porque sea hombre".

Consultada sobre si había sufrido situaciones de acoso, respondió: "No porque tengo una personalidad tremenda. Sí me pasó que corté una escena de sexo y decirle a mi compañero: ¿Qué hacés? Que me conteste que está usando el método (Stanislavski) y ponerle un freno, porque estoy desnuda adelante de un montón de técnicos". Pero además resaltó que había aprendido a decir que no porque se formó en la escuela de Norman Briski.

En pareja con Federico Parrilla, de 29 años y creador de las las máscaras y efectos especiales de Showmatch, contó que su novio le hace bien, como actriz y como mujer. Pero que en otros tiempos su personalidad le jugó una mala pasada en el amor. "No tengo claro si soy hombre o mujer. Tengo un tema con el almafroditismo. Por suerte ahora me encontré con una persona amorosa", remató.