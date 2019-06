Brédice con su premio por El lobista Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Telefe

Leticia Brédice ganó ayer el tercer Martín Fierro de su carrera. En esta ocasión, fue su papel como protagonista en la serie El lobista el trabajo reconocido por Aptra en la categoría de mejor actriz en un unitario y/o miniserie.

Con su habitual desparpajo, la intérprete comenzó su discurso sobre el escenario bromeando: "Algo más para empeñar", dijo con la estatuilla en la mano.

Sin perder la efusividad, Brédice habló sobre el camino recorrido por las actrices en los últimos tiempos. "Al fin reconocemos que podemos decir lo que queremos, que un productor no nos quiera 'fifar' para tener un programa. Al fin el talento en una mujer vale... y la palabra, también. Al fin", expresó.

Tras ello, Brédice reflexionó sobre su papel en la miniserie, que está disponible en Flow . "En El lobista mi rol no sé si era el más interesante. Interpretaba a una mujer sola, fría, que no quería tener contacto ni enamorarse. Horrible. Pero yo me quiero enamorar. Quiero ser actriz. Amo a mi hijo, y quiero sentir amor y quiero también que me respeten, como todas las mujeres", matizó.

"Tenemos que lograr desde chiquitas decir que no a lo que no nos gusta, no a lo que no queremos y sí a lo que queremos cambiar. Todos podemos hacerlo, estar de este lado y lograr traspasar la pantalla", insistió.

Su principal agradecimiento fue para el actor Rodrigo de la Serna , su compañero en la ficción. "Este premio no es mío, es de Rodrigo de la Serna, porque él en la serie está maravilloso, es un gran actor. Es de Rodrigo, no es mío", resaltó.