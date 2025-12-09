Martín Fierro de Cine y Series 2025: de la emoción de Marta González a la curiosa aparición de Mamá Cora en el escenario

Durante la noche de los Martín Fierro de Cine y Series 2025, el primer homenaje fue a una de las películas más importantes del siglo XXI. Al momento de comenzar ese momento tan especial, Andrea Pietra y Esteban Lamothe tomaron el escenario para presentar la distinción: “Nueve reinas significó un hito en el cine argentino, y la consagración de su director, Fabián Bielinksy”. Luego, Lamothe agregó: “Fue la película argentina más taquillera durante una década. A continuación, un homenaje a Nueve Reinas”.

Gastón Pauls y Leticia Bredice recibieron el Martín Fierro por los 25 años de Nueve Reinas Grupo América

De ese modo comenzó un clip con varias de las escenas más emblemáticas de esa película, mientras una voz en off destacaba: “La idea del debutante Fabián Bielinsky voló en una Argentina sin alas. Marcó un antes y un después en el thriller nacional, expuso la deslealtad y la traición, en un país atravesado por la crisis económica”.

Finalmente, Leticia Brédice y Gastón Pauls subieron al escenario a recibir el Martín Fierro por los 25 años del film que los tuvo como protagonistas, junto a Ricardo Darín. Notablemente contenta por el reconocimiento, Brédice destacó el tiempo transcurrido desde que se filmó esa pieza superlativa de la cinematografía local, mientras que Pauls reflexionó: “Hay algo hermoso y triste a la vez que pasa siempre con Nueve reinas. Siempre hay un sabor agridulce porque Fabi no está, pero Fabi está. Todos los que conocimos a Fabián conocemos su valor y lo que ha hecho. Así que para su familia, este reconocimiento, y como diría Ricardo: ‘Más que nunca en este mundo, putos no faltan, lo que faltan son financistas’. Así que si hay financistas, vamos con todo por el cine”.

El homenaje a Marta González

Faltaban pocos minutos para la 10 de la noche, cuando Rodolfo Ranni apareció en el escenario de la Usina del Arte. “Una señora un día quedó embarazada, y al séptimo mes empieza sentir que algo se mueve adentro de ella, pero de una manera particular, sin golpes, sin talones que golpean, pero divertidos tal vez. Y ella dijo: ‘Esta mujer va a ser actriz’. Nació y caminaba distinto, jugaba distinto, y la mamá decía: ‘¡Esta mujer va a ser actriz!’. Ella creció, fue actriz en el colegio, con sus amigos, de adolescente fue actriz, siguió creciendo y se convirtió en una gran actriz, una gran persona. Siguió creciendo en todo sentido, como actriz y como persona. Es una gran compañera, hemos trabajado juntos, estamos haciendo teatro juntos en este momento. ¡Este es un homenaje, y tengo el honor de presentar a Marta González!”, dijo el actor.

A continuación, la pantalla proyectó un compilado de los largometrajes más importantes de los que González formó parte, entre ellos, Mercado del Abasto, Boquitas pintadas, El pibe Cabeza, Los chicos de la guerra y La guerra del cerdo. Y acto seguido, visiblemente conmovida, la actriz subió al escenario. Entre lágrimas de emoción y el aplauso de todos los presentes, Marta expresó: “Este es el premio más grande que tengo: el cariño que siento de mis compañeros. No hay mejor premio que ese. Yo me crie acá, y cuando hablan mal del ambiente, me pongo muy mal porque el ambiente es mi familia también”. A continuación, Luis Ventura en su rol de Presidente de Aptra se acercó a la actriz, para darle la estatuilla, a medida que los vítores dedicados a la intérprete iban en aumento.

El cumpleaños de Esperando la carroza

El humorista Ariel Showman personificó a Mamá Cora, para el homenaje a Esperando la carroza Captura de Video

El tercer homenaje tuvo como objeto de celebración a Esperando la carroza. El recordado largometraje de Alejandro Doria cumple cuarenta años, y el segmento de la noche dedicado a ese film, comenzó con la imitación de Ariel Showman personificando a Mamá Cora, el mítico personaje que inmortalizó Antonio Gasalla. Luego de unas breves palabras y de recordar a los protagonistas del film, comenzó un clip que repasó la importancia de esa pieza en el marco de la cultura argentina, y el ineludible legado de ese relato que retrató a una familia típica de clase media argentina, de los años ochenta.