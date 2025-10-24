“Aprendí que hay que animarse”. Tiene 20 años, es el hijo de una famosísima actriz argentina y se lanza como modelo

Aunque en su entorno lo conocen como Indio, se llama Xul Salvador. “Todos me llaman Indio o Indi –cuenta durante la entrevista–. Mi mamá, mi papá, mis abuelos, mi familia, mis amigos, mi novia…. Todos. Pero no es el nombre con el que figuro en el documento”. Es que su mamá, la actriz Leticia Brédice (50) –su papá es el músico Juan Pablo Sanguinetti–, quiso anotarlo como Indio, pero como en el Registro Civil no se lo permitieron, lo cambió por Xul Salvador. Eso sí: ella lo llamó Indio desde el primer momento en que lo tuvo en brazos, y ese es el nombre con el que él se identifica desde chico.

Siguiendo las instrucciones de la fotógrafa de ¡HOLA! Argentina, Indio, que se está preparando para ser modelo en Anama Models, se va soltando durante la producción Pilar Bustelo

Buen mozo, inteligente y agradable, Indio Sanguinetti (20) tiene –además de los mismos ojos celeste cielo que su mamá– un carisma parecido al de Leticia Brédice: enseguida cae bien, su presencia funciona como un imán que atrae miradas y, detrás de sus palabras, resulta fácil adivinar a un chico algo tímido pero seguro de sí mismo, capaz de lograr todo lo que se proponga. Estudia en la UBA, es hincha de Boca Juniors, está de novio desde hace dos años con Olivia Pauls, la hija de Nicolás Pauls, y quiere trabajar como modelo, para lo que se está preparando en Anama Models, la escuela de Anamá Ferreira, que fue quien, apenas lo vio en un cumpleaños, reconoció su potencial. Su descubridora. “Se me presentó la oportunidad de ser modelo y la tomé”, dice. Así que, dejando de lado su habitual bajísimo perfil y venciendo los nervios típicos de un debut, aceptó hacer con ¡HOLA! Argentina su primera producción de fotos y su primera entrevista. Una experiencia que le resultó casi como rendir un examen, y que aprobó con sobresaliente.

Le gusta la música, especialmente el rock nacional, y, durante la sesión de fotos, escuchó Babasónicos Pilar Bustelo

–¿Hacés planes para el futuro?

–Lo normal. Ahora estoy estudiando y muy enfocado en eso. Estoy haciendo el CBC para Arquitectura, que también aplica para Diseño Gráfico, Industrial o de Moda, porque todavía no estoy seguro de por dónde voy a seguir. Me había anotado para Diseño, pero después, investigando un poco y hablando con conocidos que son arquitectos, me enamoré de la arquitectura y cambié.

–¿Qué aprendiste con ese cambio?

–Aprendí que hay que animarse e ir, lanzarse. Si lo que te gusta es la arquitectura, vas. Si lo que te gusta es el diseño, vas.

Está haciendo el CBC para Arquitectura, aunque todavía no tiene claro si seguir esa carrera o Diseño Pilar Bustelo

–¿Te gustan los deportes?

–Mucho. Entreno muay thai, que es un arte marcial también conocido como boxeo tailandés. Es un boxeo con piernas, rodillas y codos. Desde chico practico artes marciales, me encantan. También voy al gimnasio y juego al fútbol con amigos bastante seguido. Estoy muy vinculado con la actividad física.

–¿De dónde viene lo de querer ser modelo? ¿Lo tomás como una herramienta para soltarte y trabajar con el cuerpo?

–Yo no lo tomo por el lado de soltarme o abrirme, sino como una oportunidad laboral: tuve una oferta para trabajar de esto y la acepté. Me gusta la idea de trabajar en algo que me permita seguir estudiando. Y lo del modelaje podría funcionar.

Indio con otro look, más formal Pilar Bustelo

–¿Qué sabías de ese mundo cuando dijiste que sí?

–Absolutamente nada. [Risas]. Acepté la oportunidad desde el desconocimiento total, hasta medio inocentemente te diría, porque todo lo que había imaginado no tiene nada que ver con lo que realmente es.

–¿Cómo es el vínculo con tu papá?

–Muy cercano, ahora vivo con él. Cuando terminé el colegio, me fui a vivir con mi viejo para estar más cerca de la facultad.

“Si salgo con mi mamá y alguien le pide una foto, todo bien, yo lo entiendo perfectamente y lo tengo naturalizado, porque pasa desde que soy chiquito”, dice Pilar Bustelo

–¿Te imaginás famoso?

–Siempre tuve un perfil muy bajo, tengo los amigos que tengo desde hace años, y nunca me llamó la atención la fama. No le veo el atractivo. Sí convivo con eso bien, con la fama de mi mamá quiero decir, pero no es algo que me interese para mí. Si salgo con ella a comprar algo y de repente alguien le pide una foto, todo bien, yo lo entiendo perfectamente y lo tengo naturalizado, porque es algo que pasa desde que soy chiquito. Pero si ando solo por la calle nadie sabe quién soy.

–¿Sos amiguero?

–Sí, total. Tengo amigos del colegio, que somos amigos de toda la secundaria. También de la facultad… y amigos de la vida. Es como que tengo distintos grupos, que son muy valiosos para mí. No me imagino la vida sin amigos.

Con su mamá, Leticia Brédice, cuando era chico

Junto a Anamá Ferreira, su descubridora, a quien conoció en un cumpleaños Pilar Bustelo

