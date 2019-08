Liam Hemsworth rompió el silencio y habló sobre su separación con Miley Cyrus

Liam Hemsworth, ayer en un local de venta de yogures en Australia, fue captado por los paparazzi Crédito: GROSBY GROUP

Luego de más de una década de amor intermitente, Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron su ruptura este sábado.El actor australiano se había mantenido en silencio, pero ahora decidió hablar a través de su cuenta de Instagram asegurando que le desea "salud y felicidad" a su expareja.

Hemsworth trató estos días de mantenerse alejado de los paparazzi pasando tiempo con su familia en las playas australianas, aunque no lo logró del todo. Pero, desde la tranquilidad de esos paisajes, reflexionó en las redes sobre su presente: "Hola a todos. Sólo un comentario breve para decir que Miley y yo nos separamos recientemente y no le deseo otra cosa que salud y felicidad en el futuro".

De esta manera, el actor rompió el silencio luego de los recientes rumores de romance entre Cyrus y la bloguera e influencer, Kaitlynn Carter, expareja de Brody Jenner. La cantante pop estaba pasando unos días en Italia, donde la captaron in fraganti con Carter.

El actor de Los Juegos del Hambre también dejó en claro que no pretende profundizar en más detalles: "Esto es un asunto privado y no he hecho, ni voy a hacer ningún comentario a ningún periodista o medio de comunicación. Cualquier cita atribuida a mí es falsa. Paz y Amor". Esta aclaración final se debe a que ayer algunos medios publicaron unas supuestas declaraciones suyas a la prensa, que ahora el actor está asegurando que nunca dijo.

A tan sólo un día de conocerse noticia de la disolución del matrimonio, la cantante de The Climb escribió en Instagram: "Un nuevo día, una nueva aventura", y en otros posteos agregó que "el cambio es inevitable" y que "la vida es cuesta arriba, pero la vista es genial".

